Prieskum za zákaz nedeľného predaja bol iba na vzorke 47 predavačiek! Politici hovoria o manipulácii

Videl som celý prieskum. Nie som sociológ, ale otázky sú postavené tak, že smerujú k preferovanému výsledku výskumu. Proste sú sugestívne. Pri takto postavených otázkach, bol výsledok prieskumu viac- menej dopredu jasný. A čo sa týka počtu 47? Jedná sa o veľmi malú a na takéto tvrdenie nerelevantnú vzorku. My, politici by sme si vždy mali dať pozor, aby sme rozhodovali na základe relevantných dát a informácií.

V aktuálnej silnej ekonomickej kríze by podľa mňa mali prevažovať ekonomické hľadiská. Zákaz nedeľného predaja by zvýšil nezamestnanosť, znížil a sťažil ekonomickú aktivitu. A teda by podporil krízu. To si naša krajina nemôže teraz dovoliť. A preto SaS podporuje znovu otvorenie predajní a obchodov počas nedele tak, ako to bolo pred koronavírusom. Čo sa týka maloobchodu, nikto im neprikazuje mať otvorené v nedeľu. Je na ich slobodnom rozhodnutí či budú otvorení alebo nie. Takže ak niekto chce byť zatvorený, môže.