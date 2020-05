Otrasný prípad má dohru: Na záhrade bolo zakopané len osemmesačné bábätko, otca obvinili!

O prípade informovala TV Joj na svojom webe. Na záhrade rodinného domu našli v piatok poobede policajti zakopané telíčko len osemmesačnej Lucky. Rodičia posledných desať mesiacov každému tvrdili, že dievčatko je choré, preto nie je doma.

Otca obvinili zo zabitia

V piatok popoludní polícia zadržala oboch rodičov a vypočúvala ich. Matku po výsluchu prepustili. Otca (36) polícia v sobotu obvinili z trestného činu zabitia. Práve on má byť zodpovedný za smrť svojej dcéry.

Zdroj: reprofoto tv joj

Zomrela násilnou smrťou

„Polícia v Nových Zámkoch prípad vyšetruje ako trestný čin usmrtenia. Presná príčina smrti dieťaťa bude známa až po pitve. Viac informácií k prípadu verejnosti zatiaľ poskytnúť nemôžeme," uviedla hovorkyňa nitrianskych policajtov Renáta Čuháková. Pitva však podľa webu tvnoviny.sk ukázala, že Lucka zomrela násilnou smrťou. Vyšetrovateľ následne spracuje a podá návrh na vzatie do väzby.

Matka mala zo vzťahu tri deti. Lucka sa narodila v decembri 2018, no od júla minulého roka o nej nikto nepočul. Rodičia známym a okoliu tvrdili, že je v ústave v Bratislave, pretože je chorá. Ani takmer po roku však dieťa stále nebolo doma, zmizli všetky jej veci vrátane detskej postieľky. Známi preto prípad minulý týždeň oznámili sociálke a zistili, že dieťa nebolo hospitalizované. Policajti prišli so psom do domu ešte vo štvrtok, otec mal priznať, kde jeho dcéra je.

Ani jeden z rodičov nepracoval, otec posielal matku žobrať. Deti údajne nechávali doma aj bez dozoru a podľa susedov bolo z domu často počuť krik. „​Chceli sme jej podať pomocnú ruku, hovorím, Andrea, zbaľ sa, zober deti a poď k nám bývať a ona nie,“ uviedla známa.