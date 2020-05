Bolestivé prípady stratených detí: FOTO Silvia a Marek nie sú jediní, záhadné zmiznutia sužujú desiatky rodín

Nasvedčuje tomu 1 546 vypátraných maloletých a mladistvých. Úspešnosť vypátrania bola tak minulý rok na hranici 91,8 percenta.

Bolestivé príbehy

Príbehy nezvestných detí sú však mimoriadne bolestivé. Svoje o tom vedia najmä rodiny, ktoré prišli o svoje poklady a dodnes netušia, čo s nimi je a kde sú.

Silvia Záhradníková sa stratila keď mala iba 16 rokov. Odvtedy prešlo dlhých 19 rokov. "Polícia od decembra 2001 pátra po nezvestnej Silvii Záhradníkovej (narodená 16. septembra 1984) s trvalým pobytom v obci Hul, okres Nové Zámky. Z miesta bydliska odišla dňa 10. júna 2001 na neznáme miesto, pričom si so sebou nezobrala žiadne doklady ani osobné veci," opísala polícia.

Silvia sa ozvala svojej matke telefonicky v auguste 2001. Nepovedala, kde a v koho prítomnosti sa nachádza. Naposledy ju počula v roku 2003. V tom čase sa jej priznala, že je v Španielsku so svojím priateľom. Odvtedy je miesto jej pobytu neznáme. Vypátrať sa ju nepodarilo.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Jedným z hľadaných je aj Mareka Ščuka, po ktorom polícia pátra od septembra 2010. Chlapec narodený v roku 1993 má trvalý pobyt v Arnutovciach (okres Spiššká Nová Ves, pozn. red.), stratil sa ako 17-ročný. "Z miesta bydliska odišiel dňa 12. septembra 2010 spoločne s kamarátmi do obce Smižany, odkiaľ sa však už nezvestný nevrátil, do dnešného dňa nepodal o sebe informáciu a jeho miesto pobytu nie je známe," opísala polícia.

Pri hľadaní Mareka aj Silvie už policajti využili všetky dostupné metódy aj prostriedky pátrania, avšak doposiaľ s negatívnym výsledkom.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

"Ak by ste mali akúkoľvek vedomosť o pohybe, prípadne pobyte nezvestných, kontaktujte 158, alebo nám napíšte súkromnú správu na túto stránku," dodala polícia na svojej facebookovej stránke.

Ako môžete pomôcť deťom v ohrození?

Polícia v súvislosti s tým, že 25. máj je Medzinárodným dňom nezvestných detí, priblížila aj to, ako môžete aj vy ľahko pomôcť maloletým, ktorých život je v ohrození.

prvým krokom je návšteva stránky amberalert.sk

na webe zadajte svoju e-mailovú adresu

ak bude dieťa v ohrození, dostanete na svoj e-mail správu, vrátane vzhľadu dieťaťa

ak si potom vo svojom meste či obci všimnete hľadané dieťa, budete môcť ochrancov zákona ihneď kontaktovať na čísle 158

Amber Alert je medzinárodným systémom fungujúcim v mnohých krajinách. Jeho cieľom je o nezvestnosti alebo ohrozenosti dieťaťa informovať v e-maily nielen médiá, ale aj ochotných občanov, ktorí sa zaregistrovali a chcú pomôcť.

"Do systému Amber Alert sa dostanú iba deti do 18 rokov, ktoré boli unesené, alebo je dôvodné podozrenie, že sa stali obeťou trestného činu, pričom sú bezprostredne ohrozené na živote a zdraví. Do systému sa nedostanú prípady rodičovských únosov, ani úteky tínedžerov z reedukačných centier. Systém je vyslovene zameraný na najnebezpečnejšie prípady, kedy je dieťa v reálnom ohrození života," vysvetlili policajti.

Klamstvo z amerických filmov

A čo hovorí pátrač z kriminálnej polície na tvrdenie z amerických filmov o tom, že nezvestnosť osôb treba nahlásiť až po 24 hodinách? Podľa jeho vyjadrenia ide o klasmtvo. Konať treba ihneď.