Osud sa s ním nemaznal! FOTO Budúcnosť Maxima s Downovým syndrómom závisí na našej pomoci

Príbeh Lenky a jej manžela sa začal, keď sa ich známym narodil chlapček s Downovým syndrómom - Maxim. „Biologickí rodičia situáciu nezvládli a chlapčekovi hrozilo, že pôjde do ústavnej starostlivosti. S manželom sme sa ho ujali a rozhodli sa, že ho vychováme v rodinnom prostredí. Žije s nami prakticky od narodenia. Máme ho súdom zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti,“ vysvetlila Lenka.

Zdroj: Ľudia Ľuďom

V súčasnosti má Maxim štyri a pol roka. „Od narodenia sa mu snažíme zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť, pravidelne viackrát do týždňa rehabilitujeme a chodíme na rôzne podporné terapie,“ uviedla žena s tým, že ani napriek ich veľkej snahe nie je schopný sa samostatne postaviť, udržať rovnováhu a urobiť kroky.

Zdroj: Ľudia Ľuďom

Ani pravidelné kontroly u špecializovaných lekárov za celé obdobie neodhalili, kde je problém. „Pred mesiacom sme pridali medzi naše aktivity ďalší typ cvičenia, aby sme ho ešte viacej podporili. Fyzioterapeutovi sa nepáčili jeho bedrové kĺby a vyžiadal si röntgenové vyšetrenie. Bohužiaľ sa zistilo, že má ľavý kĺb mimo kĺbového lôžka a vyskakuje mu pri rôznych polohách. Ďalej zistili, že stehenné kosti sú v nesprávnom uhle. Mali by byť v 125-stupňovom uhle, ale on ich má v 170-stupňovom uhle,“ priblížila Lenka.

Zdroj: Ľudia Ľuďom

Pomôže operácia

Maximove poruchy je možné odstrániť operačne. Tu je však problém – chýbajú peniaze. Chlapček by musel podstúpiť tri operácie vo Viedni, no poisťovňa prepláca iba zanedbateľnú čiastku, a to až dodatočne. „Operácie a následná rehabilitácia budú stáť viac ako 28.000 eur. Je to mimoriadne finančne nákladné a sme nútení prosiť o finančné príspevky. Maximko má veľkú šancu, že bude chodiť, ale potrebuje našu a vašu pomoc,“ zverila sa Lenka. „Maxim začal chodiť 2-krát do týždňa do škôlky medzi zdravé deti, kde mu asistujem. Veľmi by sa chce zapájať medzi deti, ale častokrát nemôže práve preto, že nezvládne stáť, chodiť, behať,“ dodala.

Zdroj: Ľudia Ľuďom

Osud sa s chlapčekom nemaznal. Okrem genetickej anomálie dostal do vienka aj ortopedickú poruchu, ktorá bola, bohužiaľ, zistená dosť neskoro a tým bol spomalený celý jeho vývin. „Prisahala som, že ho budem stále ochraňovať a robiť všetko preto, aby bol šťastný a nič mu nechýbalo. Viem, že keď bude môcť chodiť, bude veľmi šťastný. Je to však úplne mimo našich finančných možností, a preto z celého srdca prosíme o pomoc. Veľmi pekne ďakujeme, ak sa mu rozhodnete darovať čo i len malú čiastku, pretože ak vás bude veľa, tak je reálne, že sa suma podarí vyzbierať a Maxim bude môcť absolvovať operáciu, ktorá mu pomôže sa postaviť na nohy,“ povedala Lenka, ktorá túži po tom, aby si našiel kamarátov a mohol prežiť bežné detstvo.