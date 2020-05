Mesto Bratislava chce, aby BVS získala od Ivana Kmotríka podiel v Infra Services

Ak ho schvália, magistrát avizuje, že skončí desaťročné profitovanie súkromného vlastníka na bratislavskej vodárenskej infraštruktúre. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavy Katarína Jánošíková. Väčšinovým akcionárom vo firme Infra Services je BVS, v máji 2019 nadobudol 49-percentný podiel akcií v spoločnosti Kmotrík prostredníctvom svojej firmy Grafobal Group development (GGD). Hlavné mesto, ako majoritný akcionár bratislavských vodárni, teraz chce, aby BVS získala od Kmotríka týchto 49 percent akcií v Infra Services.

"BVS zaplatí podľa návrhu za prevod akcií minoritnému vlastníkovi GGD šesť miliónov eur. Za vystúpenie z Infra Services minoritný akcionár získa aj areál vo vlastníctve Infra Services, ktorého hodnota je znalcom vyčíslená na 2,5 milióna eur a polovicu finančných prostriedkov z účtu Infra Services ku dňu 30. apríla, čo predstavuje sumu dva milióny eur. Pôvodný menšinový akcionár vložil pri vstupe do spoločnosti 6,5 milióna eur zvýšením základného imania prostredníctvom peňažného vkladu," uviedla Jánošíková.

Transakcia bude financovaná z úveru

BVS sa vďaka transakcii stane stopercentným akcionárom firmy Infra Services a za jedno euro ročne na tri roky zostane Infra Services v nájme areál, kde aktuálne sídli. BVS spolu s tým získa aj možnosť prehodnotiť všetky zmluvné vzťahy Infra Services s externým prostredím a zastaviť aktivity firmy, ktoré nie sú v súlade s verejným záujmom. "Celá transakcia bude financovaná z finančného úveru od banky a splatená z úspor, ktoré BVS dosiahne zrušením nevýhodných zmlúv a zmluvne garantovanej marže Infra Services, ktorú si pripočítava k činnostiam zabezpečovanými pre BVS cez subdodávateľov," podotkla Jánošíková.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Získaním akcií Infra Services do stopercentného vlastníctva BVS podľa magistrátu skončí éra, keď financie z mestských podnikov končili v rukách súkromných investorov. Zároveň sa má BVS vyhnúť vysokým nákladom na vybudovanie novej servisnej organizácie, odhliadnuc od časového aspektu sú náklady na nákup techniky, sietí a personálne zabezpečenie spoločnosti odhadnuté na minimálne šesť miliónov eur. Taktiež aj k vypovedaniu a prehodnoteniu nevýhodných zmlúv s externými dodávateľmi príde o tri roky skôr ako pri iných variantoch.

Úspory z navrhovanej transakcie sa majú podľa mesta prejaviť okamžite. "BVS sa vložené prostriedky vrátia na prevádzkových úsporách a odstránení rizika zmluvných pokút už do konca roku 2022. Prakticky hneď po uskutočnení transakcie bude môcť BVS a Infra Services začať aj so súťažami na obnovu infraštruktúry," uviedla hovorkyňa mesta. Mesto Bratislava aj BVS sú presvedčené, že kúpa spoločnosti v roku 2020 je najvýhodnejšou z posudzovaných alternatív, finančne sa vráti do troch rokov a vytvára predpoklad ďalších úspor z väčšieho rozsahu možných investícii BVS. Z plánovaných investícií zmodernizuje podľa magistrátu BVS o približne desať percent viac infraštruktúry, ako pri scenári bez zmeny alebo pri iných scenároch.

Je potrebné zmeniť usporiadanie vzťahov

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš. tvrdí, že ak sa má BVS znova stať štandardnou a transparentnou spoločnosťou, je nevyhnutné úplne zmeniť usporiadanie vzťahov s Infra Services. "Spravili sme si všetky domáce úlohy a zanalyzovali všetky možnosti, ako tento problém vyriešiť. Vyšlo nám, že pre BVS, akcionárov a aj ľudí v regióne je najvýhodnejšie bezodkladné ovládnutie Infra Service," uviedol.

BVS eviduje po technickej životnosti spolu takmer 500 kilometrov vodovodných a kanalizačných potrubí v regióne. BVS má však na základe zmlúv z minulosti povinnosť všetky investičné akcie ponúknuť najprv spoločnosti Infra Services. Tá si na základe nevypovedateľných zmlúv vždy prihodí desaťpercentnú maržu, ak ich robí cez subdodávky. To podľa BVS predražuje opravu infraštruktúry, a takisto znemožňuje vodárňam rokovať priamo so subdodávateľmi o získaní najlepšej hodnoty za peniaze. "Musíme priznať, že nás to niečo bude stáť. Ale faktom je, že vďaka tomu budeme môcť oveľa lepšie robiť to, čo od nás ľudia aj akcionári očakávajú, a z pohľadu BVS sa táto operácia finančne oplatí," povedal Olajoš s tým, že ak mestskí poslanci a akcionári transakciu schvália, zmeny bude musieť schváliť aj Protimonopolný úrad SR.

Infra Services vznikla v roku 2007 ako dcérska spoločnosť BVS. Vykonáva činnosti, ktoré sa týkajú projektovania, realizácie a údržby vodovodných a kanalizačných sietí. Kmotrík cez svoju GGD vstúpil do Infra Services tak, že odkúpil akcie od firmy Hedin, vtedajšieho minoritného akcionára spoločnosti.

Dragun: Za zámerom získať podiel v Infra Services vidím biznis s Kmotríkom

Za zámerom hlavného mesta a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) získať od podnikateľa Ivana Kmotríka 49-percentný podiel akcií v dcérskej firme BVS - Infra Services vidí zástupca skupiny minoritných akcionárov vodární Miroslav Dragun výhodný biznis zástupcov mesta Bratislavy s Kmotríkom. Kupovať podiel rok a pol pred vypršaním rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb – SLA medzi Infra Services a BVS považuje za bezpredmetné a nevýhodné pre bratislavské vodárne.

"Jediné, čo má hodnotu na celej Infra Services, je samotná exkluzívna zmluva SLA, ktorej platnosť končí za rok a pol," povedal Dragun. Minoritní akcionári BVS sú podľa jeho slov zaskočení, že sa o tomto zámere BVS a hlavného mesta dozvedajú z médií. "Nemáme žiadne bližšie informácie. Neprebehla žiadna komunikácia s akcionármi či členmi výboru akcionárov BVS," povedal zástupca skupiny minoritných akcionárov vodární. Myslí si, že hlavné mesto nezaujíma názor ostatných akcionárov.

To, za akých podmienok chce BVS získať podiel v Infra Services, musí byť podľa jeho slov ešte predmetom diskusie. "Oslovili sme predstavenstvo BVS, aby nám poslali všetky podklady, ktoré sú k dispozícii. Zvažujeme, že si dáme urobiť vlastnú analýzu, či je to naozaj tak výhodné a prospešné, ako to prezentuje hlavné mesto," spresnil Dragun. Ako tvrdí, primátor Bratislavy Matúš Vallo predbieha kroky. "Mestské zastupiteľstvo nemá žiadny dosah na akcionársky podiel v Infra Services. O tom rozhodujú akcionári BVS a nie zastupiteľstvo. Primátor si pomýlil postup. Najprv to mal dohodnúť s akcionármi BVS, a potom sa pýtať mestského zastupiteľstva," poznamenal Dragun.

Predseda Dozornej rady BVS, starosta bratislavskej Vrakune a mestský poslanec Martin Kuruc víta zámer hlavného mesta a BVS získať 49-percentný podiel akcií v Infra Services. "Po desiatich rokoch, keď bola sprivatizovaná časť BVS si myslím, že by sa to malo dať do poriadku a na správnu cestu. Získať 49 percent od minoritného vlastníka je dobrá vec," povedal s tým, že je následne otázkou dohody, či je adekvátne dať za to 10,5 milióna eur. S Infra Services boli podľa Kuruca dlhodobé problémy. "Infra na základe zmluvy s BVS má na každej faktúre plus desať percent ako maržu," poznamenal. O zámere mesta a vodární bude podľa Kuruca rokovať ešte dozorná rada BVS i mestské zastupiteľstvo. Rozprávať sa o tom chcú aj s primátorom. Kuruc verí, že magistrát i vedenie vodární sa snaží, aby BVS z tejto situácie vyšla čo najviac komfortne a táto transakcia bola pre ňu prínosom.

Mesto Bratislava deklaruje, že poslanci mestského zastupiteľstva a aj verejnosť dostane k dispozícii zmluvnú dokumentáciu, všetky podkladové materiály, valuáciu audítorskej firmy, znalecké odhady a ďalšie dokumenty potrebné na posúdenie efektívnosti a návratnosti transakcie. Zverejniť ich chce 22. mája. Mesto aj BVS sú presvedčené, že kúpa podielu je najvýhodnejšou z posudzovaných alternatív a finančne sa vráti do troch rokov.