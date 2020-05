Poslanci by mohli nového ústavného sudcu voliť na jeseň, povedal Kollár

Boris Kollár

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mohli nového ústavného sudcu voliť na jeseň. Povedal to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) s tým, že voľbu chce vyhlásiť čo najskôr, mohlo by to byť v septembri alebo v októbri. Na ústavnom súde sa uvoľní miesto po sudcovi Mojmírovi Mamojkovi, ktorý oznámil, že sa vzdáva funkcie. Urobil tak potom, čo sa opätovne medializovali jeho kontakty s obžalovaným Marianom K.