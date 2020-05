Odobratie šoféra a ochrankára Lučanskému je neštandardné, tvrdí Zábojník

"Pokiaľ je Lučanský vo funkcii policajného prezidenta a nemá vodiča, je to neštandardné. Vodičov majú totižto pridelení krajskí riaditelia PZ, čo je osem riaditeľov, majú ich pridelení aj okresní riaditelia. Pokiaľ viem, takto to vždy bývalo, však sú riaditelia a majú nárok na šoféra, a, samozrejme, aj riaditelia úradov PZ," povedal.

"Z môjho pohľadu je to neštandardné a ešte som o takom niečom ani nepočul. Pozerajme sa na to z dvoch rovín. Ak dal riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov ministrovi vnútra návrh na zmenu pôsobenia tohto úradu a nomenklatúry osôb, ktoré bude zabezpečovať a chrániť, tak je to v poriadku. Ale ak boli zobraní títo vodiči len z nejakého iného dôvodu a dotyční sú vo funkciách, tak je to neštandardný spôsob, a ak neboli nahradení, samozrejme, inými vodičmi v rámci policajného prezídia," vysvetlil Zábojník.

Vyslovil tiež názor, že policajný prezident by nemusel byť chránený alebo obsluhovaný vodičom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, a takisto ani niektorí ďalší viceprezidenti. "Policajné prezídium malo vždy svojich vodičov, tak prečo by ich nemali zabezpečovať títo. O využití vodičov úradu sa hovorí v uznesení vlády o ochrane určených osôb - ide o prvé tri osoby štátu, ministrov, prokurátorov, sudcov Špecializovaného trestného súdu. Samozrejme, ak nastáva situácia, že je podstav na tomto úrade alebo je problém s kvalitnými ľuďmi, tak ja by som pristúpil k tomu, že by som zobral vodičov z tohto úradu tam, kde ich netreba," povedal ďalej bezpečnostný expert. Dodal, že za takmer 40 rokov svojej bezpečnostnej praxe sa s prípadom alebo nariadením ako v oblasti odobratia šoféra-ochrankára Lučanskému ešte nestretol.