Súdna rada zvolila predsedu Najvyššieho súdu! Na ťahu je prezidentka

„V súčasnosti sa slovenská justícia nachádza v takej situácii, v akej sa asi neocitla žiadna krajina Európy, keď je toľko sudcov zo všetkých stupňov stíhaných pre podozrenia z korupcie,“ myslí si Šikuta. Za prioritu preto považuje očistu justície. Tú chce dosiahnuť aj prostredníctvom efektívnych majetkových priznaní a previerok sudcov. Podotkol, že k tým treba aj legislatívne zmeny.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková Šikutovi zagratulovala a uviedla, že ju presvedčil konkrétnejším obsahom pri prezentácii jeho vízii riadenia súdu. Jeho protikandidátovi Ivanovi Rumanovi mala ublížiť podľa nej aj nejasnosť v odpovedi na otázku, či sa chce v prospech Šikutu vzdať, ako v minulosti uviedol. „Kandidát na post predsedu Najvyššieho súdu by mal byť v tomto smere rozhodnutý,“ dodala predsedníčka.

Nový člen Súdnej rady a sudca NS SR Juraj Kliment, ktorý bol medzi sudcami, čo nehlasovali ani za jedného z kandidátov, uviedol, že je Šikutova voľba kompromis a prekvapenie. "Túto voľbu nepovažujem za signifikantnú pre očistu a zmenu v justícii. Ja osobne som sklamaný," uviedol Kliment. On a ďalší členovia Súdnej rady vyčítajú Šikutovi minulosť, ktorá má byť spojená so Štefanom Harabinom a sudcami okolo neho. Kliment v tej súvislosti pripomenul, že ho na Európsky súd pre ľudské práva poslala Súdna rada v roku 2009, keď jej šéfoval práve Harabin a prijal nomináciu vtedajšej ministerky spravodlivosti za ĽS-HZDS Viery Petríkovej. Na otázku, či sám nemal ambíciu byť predsedom Najvyššieho súdu SR, uviedol, že by sa tým zaoberal, keby dnes bola voľba opätovne neúspešná.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Za Jána Šikutu hlasovalo 12 členov Súdnej rady. Svojimi hlasmi ho podporili Ján Burik, Andrej Majerník, Miloš Kolek, Marcela Kosová, Lajos Mészáros, Martin Michalanský, Pavol Pilek, Katarína Pramuková, Lenka Praženková, Petra Príbelská, Erika Zajacová a Pavol Žilinčík. Proti boli Eva Mišíková, Juraj Kliment a Ján Mazák. Zdržali sa Elena Berthotyová a Alena Svetlovská.