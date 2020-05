Spanilú jazdu v Piešťanoch ukončila polícia: Vodič (42) pod vplyvom alkoholu ohrozil viacero ľudí

Policajti museli muža, ktorý podľa svedkov svojou jazdou ohrozil viacero vodičov, chodcov a cyklistov, obmedziť na slobode a namerali mu 1,5 promile alkoholu v krvi. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

"Muž si v ten deň sadol do svojho auta VW Passat. Počas jazdy v meste Piešťany nabúral do idúceho auta Renault Kadjar a vzápätí aj do zaparkovaného auta Audi. V jazde po nehodách pokračoval a to aj napriek tomu, že pri výjazde vyšiel na chodník, kde narazil do dopravnej značky," uviedla hovorkyňa. So zakliesnenou tyčou pod autom opustil Piešťany smerom na Hlohovec.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Policajti ho prenasledovali a pred obcou Koplotovce ho obmedzili na osobnej slobode. Muža predviedli pred vyšetrovateľa, ktorý ho obvinil a predložil návrh na jeho väzobné stíhanie.