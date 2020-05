Ministerstvo školstva pracuje na novele zákona o športe: Má zjednodušiť administratívu

Novelou by sa mala zvýšiť prehľadnosť a zrozumiteľnosť právnej úpravy športu. Odstrániť by sa mali aj nástroje regulácie, ktoré sa v praxi neosvedčili. Rezort tvrdí, že sa tým prinesie aj viac slobody do športového sektora výmenou za zachovanie a upevnenie transparentnosti.

Návrh zákona ďalej predpokladá oddelenie rekreačného športu od súťažného športu. „To znamená, že malí poskytovatelia služieb v športe nebudú zaťažení množstvom povinností, ktoré teraz majú všetky športové subjekty bez rozdielu - tie, ktoré sú prijímateľom veľkých finančných 'čiastok' z verejných zdrojov, ale aj tie, ktoré nedostávajú žiadne," povedal štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár. Dodal, že v návrhu bude riešená aj možnosť elektronického vzdelávania a preukazovania odbornej spôsobilosti v športe.

Ministerstvo chce podľa Husára v prípravnej fáze zbierať podnety k riešeniam jednotlivých problémov, názory na mieru regulácie, transparentnosti, financovania, vzdelávania a informatizácie. Z toho dôvodu bola zriadená aj emailová adresa. Na ňu môžu športové subjekty a verejnosť posielať svoje podnety, ktorými sa bude pracovná skupina zaoberať a inšpirovať, uviedlo MŠVVaŠ.