Veľká noc za mrežami! Jankovská trávi sviatky vo väzbe: VIDEO Vyjadrenie advokáta a ostré slová sudcu

Život niekdajšej štátnej tajomníčky sa od základu zmenil 11. marca 2020 o 5:56 ráno, keď na dvere jej luxusného bytu v centre Bratislavy zabúchalo policajné komando. Akciu nazvali BÚRKA a v putách skončilo 13 sudcov z bratislavských súdov. Jankovskú obvinili zo zločinu prijímania úplatku. Spolu s ňou obvinili správkyňu konkurznej podstaty, Mariana Kočnera a ďalších dvanásť sudcov. Prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry Valéria Simonová žiadala pre blondínku a ďalších sudcov väzbu.

Žiadosť Generálnej prokuratúry o vydanie súhlasu s návrhom na vzatie bratislavských sudcov do väzby Ústavnému súdu podpísala námestníčka Generálnej prokuratúry Viera Kováčiková. Ústavný súd povolil väzobné stíhanie piatich z trinástich sudcov. Medzi tými, ktorých väzbu plénum odobrilo nechýbala ani Monika Jankovská. Jej advokát Peter Erdös okamžite poukázal na to, že žiadosť podaná Generálnou prokuratúrou o vydanie súhlasu na vzatie do väzby bola podaná neoprávnenou osobou, pretože v zmysle zákona o Ústavnom súde SR môže takúto žiadosť podať len generálny prokurátor, v tomto prípade Jaromír Čižnár.

S touto námietkou a podľa neho nezákonným postupom, prišiel na špecializovaný trestný súd, ktorý deň po rozhodnutí ústavného súdu rozhodoval o vzatí Jankovskej do väzby. Sudca, ktorý v tejto veci rozhodoval však problém v podpise námestníčky generálnej prokuratúry, ktorý namietal Jankovskej advokát, nevidel a bývalú štátnu tajomníčku poslal rovno do väzobnej cely.

Rozsudky na želanie

Marian Kočner podľa obvinenia niekedy v apríli alebo v máji roku 2018 v Bratislave poskytol finančnú hotovosť v nezistenej výške Monike Jankovskej a tá zas sudkyni Zuzane Maruniakovej, ktorá rozhodovala o vyplatení televíznej zmenky v hodnote viac ako 8 miliónov eur. Jankovská mala tiež dať podľa obvinenia časť finančnej hotovosti od Mariana Kočnera aj sudkyni Denise Cvikovej za to, že mala aktívne pomáhať sudkyni Maruniakovej s vypracovaním želaného rozsudku. Obvinenie hovorí, že na základe požiadavky Mariana Kočnera inštruovala sudkyňu Maruniakovú, ako postupovať v danom spore, ako vytyčovať termíny pojednávaní s cieľom vyhlásenia rozsudku v prospech Mariana Kočnera.

Toho pravidelne informovala o procesných postupoch v rámci sporu. Sudkyňa Maruniaková podľa obvinenia 26.4.2018 na základe vopred dohodnutého postupu vyhlásila rozsudok v mene Slovenskej republiky s tým, že, žalovaní sú povinní zaplatiť žalobcovi zmenkovú sumu 8.298.479,72 eur spolu s 6% ročným úrokom. No a podľa prokurátorky vstupovala Jankovská aj do rozhodovania v kauzách MAJÁK NÁDEJE a Vodári.

V kauze Vodári podľa obvinenia sľúbil Kočner po dohode a na základe požiadavky Moniky Jankovskej sudcovi Okresného súdu Bratislava I Vladimírovi Sklenkovi, ktorý prípad pojednával, finančnú hotovosť vo výške 100.000 EUR za to, že rozhodne na základe priamych pokynov Mariana Kočnera a v záujme Moniky Jankovskej. Úplatok pre Sklenku mal byť 20.02.2018 uložený u sudkyne Krajského súdu Bratislava a sestry Moniky Jankovskej v jednej osobe. Tá mala podľa vyšetrovateľa rovnaký záujem a vedela, na čo sú peniaze určené. Sudca Sklenka mal požiadavkám Kočnera vyhovieť.

Reakcia Moniky Jankovskej

Bývalá štátna tajomníčka skončila za mrežami vo väznici v Banskej Bystrici. Voči obvineniam podala sťažnosť. „Obvinenia považujem mimo základnej vady jeho nezákonnosti za nedôvodné, nakoľko som žiaden skutok, ktorý sa mi kladie za vinu v jednotlivých bodoch uznesenia nespáchala,“ reagovala Monika Jankovská pred súdom, ktorý rozhodol o jej vzatí do väzby. Na mediálne známu kauzu televíznych zmeniek reagovala takto: „Uvádzam, že som nikdy nedávala žiadne pokyny sudkyni Zuzane Maruniakovej, ako má rozhodnúť v akomkoľvek súdnom konaní, nikdy som neprijala žiadnu finančnú hotovosť od Mariana Kočnera a teda som ani nemohla a neposkytla žiadnu finančnú hotovosť sudkyni Denise Cvikovej (pozn. red. podľa obvinenia mala pomáhať s vypracovaním želaného rozsudku),“ povedala pred súdom Jankovská a pokračovala „Ja som sa nikdy nedopustila trestnej činnosti, ktorá mi je kladená za vinu. Ja som nikdy nikoho neriadila a ani som nikomu nedávala pokyny ako konať.“ Monika Jankovská podala voči rozhodnutiu o vzatí do väzby sťažnosť. Špecializovaný trestný súd totiž poslal Jankovskú do väzby pre obavu, že bude pôsobiť na spoluobvinených, svedkov, alebo mariť dôkazy.

Tvrdý verdikt Najvyššieho súdu SR

O sťažnosti Jankovskej rozhodoval Najvyšší súd SR. Predseda senátu Martin Bargel zaujal jednoznačné stanovisko a dôvody, pre ktoré musí Jankovská zostať za mrežami, ešte sprísnil. „Pokiaľ sudca pre prípravné konanie konštatoval u obvinenej Moniky Jankovskej dôvod kolúznej väzby, najvyšší súd sa s ním stotožnil a naviac sťažnostný súd dospel k záveru, že u menovanej je daný aj dôvod pokračovacej väzby,“ odznelo z úst Martina Bargela, keď Jankovskú nechal za mrežami. Svoje rozhodnutie, nezačal písať slovami Marian Kočner a spol., ako tomu bolo pri vznesení obvinenia. Úvod uznesenia zmenil a naznačil zrejme nové smerovanie kauzy slovami: „Monika Jankovská a spol“. No a to čo tam napísal si bývalá štátna tajomníčka zrejme za klobúk nedala.

„Podstata konania, pre ktoré je Monika Jankovská stíhaná, spočíva v manipulácií sudcov - v tom ako, v prospech koho a za koľko majú rozhodovať jednotlivé kauzy, pričom za to mala byť „odmeňovaná“ obvineným Kočnerom a tiež prostredníctvom neho mala „odmeňovať poslušných sudcov“. Opakované konanie menovanej vo viacerých veciach a vo vzťahu k viacerým osobám sa stalo, podľa názoru najvyššieho súdu, pre menovanú súčasťou jej bežného života, nehovoriac už o tom, že takto sa správala a konala z pozície štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,“ napísal sudca Bargel v rozhodnutí o väzbe krehkej blondínky. Lenže tým jeho tvrdé slová ani zďaleka neskočili.

„Takéto „bezškrupulózne“ správanie sa obvinenej Jankovskej sa nezmenilo ani po vznesení obvinenia, čo zreteľne dokumentuje jej ignorácia takých významných usvedčujúcich dôkazov, ako sú výpovede svedka JUDr. Sklenku či údaje z Threemy a v súvislosti s tým napríklad jej odpoveď na otázku vyšetrovateľa, aký je jej vzťah k spoluobvineným - odpovedala „Mariana Kočnera nepoznám“. Už súčasná dôkazná situácia totižto preukazuje opak... Takéto správanie sa obvinenej samo o sebe pochopiteľne nemôže predstavovať žiadny dôvod väzby, ale poslúžilo najvyššiemu súdu na posúdenie osobnostnej skladby obvinenej.“

V podobnom duchu pokračoval sudca Bargel aj ďalej. Jedno tvrdé vyjadrenia voči bývalej štátnej tajomníčke v okamihu vystriedalo druhé. „Obvinená Jankovská bola súčasťou dobre fungujúceho stroja búrajúceho základné princípy právneho štátu a ničiaceho dôveru v súdnictvo a v jeho spravodlivý a rovnaký prístup k stranám sporu. Takéto jej konanie vnímajúc ho ako celok vo všetkých súvislostiach, nielen hľadajúc konkrétnu skutočnosť považuje najvyšší súd za konanie, ktoré vyvoláva obavu z jej kolúznych a pokračovacích aktivít v prípade, ak by nebola stíhaná väzobne, najmä ak spoluobvinení boli tiež súčasťou tohto stroja,“ uzavrel sudca najvyššieho súdu s tým, že tento vyslovený záver sa primerane vzťahuje na všetkých obvinených.

Podľa Bargela existuje obava, že Jankovská môže mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, ale aj pokračovať v trestnej činnosti, nielen pre to, aby sa zbavila trestnej zodpovednosti, ale aj pre to, aby si udržala aspoň v miere pre ňu prijateľnej životný štandard na ktorý je zvyknutá. Poukázal pri tom na medializovanú kauzu luxusného bytu v hodnote pol milióna eur, v ktorom bývalá štátna tajomníčka býva a ktorý je napísaný na jej dvoch synov, bez hypotekárneho zaťaženia. Jedným dychom však predseda senátu dodal, že nie je ničím preukázané, že byt Jankovskej synov bol kúpený z nelegálnych finančných prostriedkov.

Problémový podpis

Najvyšší súd sa po tvrdom odôvodnení väzobného stíhania pre Jankovsku a ďalších sudcov vysporiadal aj s námietkami Jankovskej a jej advokáta Petra Erdösa, že žiadosť podaná Generálnou prokuratúrou o vydanie súhlasu na vzatie do väzby bola podaná neoprávnenou osobou. „Predmetné uznesenie je právnym aktom, nebolo zrušené predpísaným spôsobom a aj preto je pre sudcu pre prípravné konanie záväzné najmä keď na jeho podklade vo veci rozhodol aj Ústavný súd SR vydaním súhlasu na vzatie sudkyne do väzby. Posledné konštatovanie sa týka aj námietky obvinenej, že návrh na konanie pred Ústavným súdom SR podala neoprávnene,“ napísal predseda senátu Martin Bargel v odôvodnení najvyššieho súdu. Ako na rozhodnutie odvolacieho senátu reagovala Monika Jankovská a Peter Erdös? Aké kroky plánujú teraz urobiť?

