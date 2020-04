KORONAVÍRUS Vojenskí lekári na Luníku IX testovali ľudí na nový koronavírus

"My sme vytypovali 21 ľudí, ktorých otestovali. V piatich prípadoch išlo o navrátilcov zo zahraničia, ďalší boli zamestnanci úradu, ako sú terénni sociálni pracovníci alebo členovia našej občianskej hliadky, ktorí sú vonku každodenne v kontakte s obyvateľmi," povedal starosta Luníka IX Marcel Šaňa. Výsledky testov by mali byť známe do dvoch dní. Zatiaľ podľa starostu nebol z tejto mestskej časti nikto pozitívne testovaný a nie je mu ani známe, že by niekto mal príznaky ochorenia COVID-19.

Konštatoval ďalej, že zo zahraničia sa na Luník IX nikto za uplynulé tri až štyri týždne nevrátil. "Tí poslední prišli okolo 13. - 14. marca, takže sú po povinnej domácej karanténe a nič sa u nich neprejavilo. Nechceme však nič podceniť, preto sme dali testovať aj ich," uviedol Šaňa. Medzi testovanými je aj muž, ktorý robil v Trenčíne, ale tiež sa už vrátil zhruba pred mesiacom.

O akcii na najväčšom rómskom sídlisku sa starosta dozvedel deň vopred. Odoberanie vzoriek aj za súčinnosti polície sa začalo okolo 9.00 h a trvalo zhruba hodinu. Výsledky by mali byť známe do dvoch dní. "Prebiehalo to veľmi pokojne, aj tí, čo sa testovali, boli veľmi disciplinovaní a nebol žiadny problém," dodal Šaňa.

K testovaniu sa vyjadril aj primátor mesta Jaroslav Polaček. "Som rád, že vláda vypočula naše požiadavky a spoločne pracujeme na tom, aby sme v Košiciach držali COVID-19 pod kontrolou," uviedol na sociálnej sieti. Doplnil, že premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) i ministerstvá požiadalo mesto cez týždeň o pomoc. Štát začal s testovaním na nový koronavírus s využitím vojenského personálu v marginalizovaných rómskych komunitách v piatok 3. apríla.