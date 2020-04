KORONAVÍRUS ŠPÚ pripravuje odporúčanie, na aký vzdelávací obsah by sa školy mali zamerať

Ilustračné foto

BRATISLAVA – Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a rezort školstva po Veľkej noci zverejnia, na ktoré vzdelávacie oblasti a obsah by sa mali školy podľa ročníkov prioritne zamerať a aká by mala byť priemerná, respektíve maximálna týždenná hodinová záťaž žiakov na jednotlivých stupňoch vzdelávania. Uviedla to Miroslava Hapalová, ktorá je poverená riadením ŠPÚ.