KORONAVÍRUS Matovič navrhol prísne opatrenia počas sviatkov: Kollár by bol opatrnejší

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič na pondelkovom zasadnutí vlády navrhne prijatie uznesenia obmedziť voľný pohyb osôb, a to od 8. apríla do 13. apríla, s výnimkou ciest do a zo zamestnania, nákupu, návštevy lekára, pobytu v prírode v rámci okresu, pohrebu príbuzného, starostlivosti o príbuzného či susedskej výpomoci.

Predseda vlády to oznámil v nedeľu po stretnutí s lekárskymi odborníkmi. "Bojíme sa, že by sme mohli škrtnúť zápalkou, ak by sme takéto rozhodnutie neprijali," komentoval Matovič s dôvetkom, že verí v to, že ak Slováci budú vidieť za takýmto rozhodnutím konzílium odborníkov, prijmú ho. Občanom sa poďakoval, že doterajšie opatrenia dodržiavajú.

Boj však podľa jeho slov ešte neskončil, hoci sa Slovensko s epidémiou nového koronavírusu v porovnaní s ostatnými krajinami zaraďuje do rebríčka najlepších opatrení. "Stav, ktorý sme dosiahli tým, že rešpektujeme opatrenia, že si uvedomujeme zodpovednosť, že sme spolupatriční, že ľudia si navzájom šili rúška, keď druhí si ich ušiť nemohol, nás doviedol na absolútnu špičku na svete," doplnil.

Zdroj: Jan Zemiar

Kalavská pripomenula nosenie rúšok

Bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v tejto súvislosti vysvetlila, že návšteva seniorov je v období epidémie nového koronavírusu veľmi riskantná. Pripomenula dôležitosť nosenia rúšok. Možnosť pohybovať sa v okolí svojho bydliska, návšteva lekární, obchodov, cesta do práce by mala zostať zachovaná.

Zdroj: Jan Zemiar

Pobyt v prírode vysoko odporúča a hovorí, že je zdravý, no je potrebné sa vyvarovať styku s viacerými ľuďmi, teda aby do prírody šla len jedna rodina a aby sa viaceré rodiny nestretávali. Premiér dodal, že nechce, aby sa v krajine zastavil život, no podľa jeho slov treba tiež myslieť najmä na seniorov.

Zdôraznil však, že ohrození sú aj mladší ľudia. Dôvody na obmedzenie dopravy nateraz nevidí. Technické záležitosti zákazu voľne sa pohybovať chce riešiť v pondelok. Komentoval však, že za nedodržiavanie zákazu by mali byť postihy. Dodržiavanie zákazu by podľa jeho slov mali kontrolovať zložky rezortov vnútra a obrany.

Kollár by sprísnil cestovanie

Nad prísnym obmedzením pohybu počas veľkonočných sviatkov by predseda parlamentu Boris Kollár veľmi rozmýšľal, podľa svojich slov by ešte viac obmedzil cestovanie a vyzval ľudí, aby ostali doma a nenavštevovali sa.

"Veci by mali byť prijímané na základe odporúčania odborníkov," povedal Kollár s tým, že oni majú povedať, či mobilita ľudí počas sviatkov môže poškodiť súčasný stav. Pripomenul, že Slováci sú veľmi disciplinovaní. "Pevne verím, že aj Slováci sú zodpovední, a nešli by teraz k rodičom, lebo ich ohrozia," doplnil s tým, že by ešte sprísnil obmedzenia cestovania, aby to nelákalo ľudí pohybovať sa po štáte.