KORONAVÍRUS Matovič sa radil s odborníkmi o Veľkej noci: Premiér navrhne obmedzenie pohybu!

Na pondelkovom zasadnutí vlády navrhne premiér Igor Matovič prijatie uznesenia obmedziť voľný pohyb osôb od 8. apríla do 13. apríla s výnimkou ciest do a zo zamestnania, nákupu, návštevy lekára, pobytu v prírode v rámci okresu, pohrebu príbuzného, starostlivosti o príbuzného či susedskej výpomoci.

"Bojíme sa, aby sme nezapálili zápalku a aby sme sa neposunuli v počte pozitívne testovaných po týchto veľkonočných sviatkoch do takých úrovní, kde by sa nám to vymklo spod kontroly," povedal premiér.

Zdroj: Jan Zemiar

