KORONAVÍRUS Vláda schválila zákon o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva

Minister zdravotníctva Marek Krajčí

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

BRATISLAVA - Vláda na svojom štvrtkovom zasadnutí schválila návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti zdravotníctva z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, a to v skrátenom legislatívnom konaní. Cieľom je odstrániť prekážky, ktoré by bránili poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sústrediť sa predovšetkým na pacientov s novým koronavírusom.