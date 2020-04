KORONAVÍRUS Šialenstvo z Číny dorazilo aj k nám: Ľudia dezinfikujú labky psov bielidlom, veľké varovanie!

Doteraz sa nepreukázalo, že by sa psy alebo mačky mohli nakaziť novým typom koronavírusu, ktorý ohrozuje ľudí po celom svete. Avšak aj napriek tomu sa objavili informácie, že majitelia sa svojich zvierat zbavujú alebo im inak ubližujú.

"V súčasnosti neexistuje dôkaz o tom, že domáce zvieratá môžu ochorieť, byť zdrojom infekcie alebo zohrávať úlohu pri šírení COVID-19 u ľudí. Bola publikovaná informácia z Hongkongu o dôkaze prítomnosti genetického materiálu vírusu SARS-CoV-2 u psa majiteľa chorého na COVID-19. Pes nevykazoval žiadne klinické príznaky choroby," píše Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Podľa nich nemajú koronavirózy, ktorými zvyknú trpieť psy alebo mačky, nič spoločné s týmto typom vírusu. "Patria do skupiny alfa-koronavírusov. Napríklad psí koronavírus spôsobuje miernu hnačku psov a koronavírus mačiek spôsobuje infekčný zápal pobrušnice mačiek (FIP). Nie sú prenosné na človeka a nemajú nič spoločné s aktuálnou koronavírusovou pandémiou," vysvetľuje komora.

Nehazardujte so zdravím svojich miláčikov

Mnoho psíčkarov sa obáva, že zvieratá môžu byť prenášačmi vírusu. "Koronavírus môže prežiť na zvierati rovnako, ako na povrchoch, ktorých sa denne dotýkame. Ak by sa infikovaná osoba dotkla srsti vášho psa, vírus by sa mohol ďalej preniesť na inú osobu," vysvetlila zakladateľka spoločnosti Vets in the City Lisa Lippmanová.

Napriek tomuto zisteniu odporúča nepanikáriť. "Vecou, ktorú môžete v týchto ťažkých časoch urobiť, aby ste seba aj svojho domáceho miláčika udržali v bezpečí, je napríklad častejšie kúpanie. Tiež by ste sa nemali nechať svojím zvieratkom olizovať a po kontakte s ním si vždy umyte ruky." Rovnako je vhodné požiadať ostatných, aby sa vášho psa nedotýkali.

Avšak časté umývanie neznamená, že by ste mali psa "dezinfikovať". Objavili sa totiž prípady, kedy ľudia po prechádzke svojim psom labky umývali v bielidle. "Na základe zlých rád v talianskej televízii mnoho ľudí po venčení dezinfikuje nohy psov bieidlom. Pozor na takéto silné dezinfekcie! Nerobte to! Bielidlo je toxický a žieravý prostriedok a tiež riskujete otravu svojho psa, ktorý si labky v snahe o ukľudnenie olizuje. Silné dezinfekcie môžu podráždiť kožu a pes ich tiež olizuje," píše na sociálnej sieti skupina Stop týraniu.

Zdroj: FB/Stop týraní CZ/SK

Nohy psom umývajte mydlom a vodou. "Mydlo zabíja koronavírus na 100%. Účinnosť dezinfekcie môžu znižovať aj mokré packy, preto je mydlo najlepšia voľba. Packu umyte aj medzi vankúšikmi," dodávajú.