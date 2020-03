Veterinárka prehovorila, či sa môžete nakaziť koronavírusom od psa: Toto by mali vedieť všetci psíčkari

NEW YORK - Mnohých v spojitosti s koronavírusom zaujíma, ako je to s domácimi miláčikmi, predovšetkým psami. Niektorí sa obávajú, že vírus môže napadnúť zvieratá v ich dome, ďalších zase zaujíma, či sú prenášačmi nákazy. Zakladateľka spoločnosti Vets in the City Lisa Lippmanová uviedla veci na správnu mieru.

To, či sa koronavírusom môžete nakaziť aj prostredníctvom domáceho zvieraťa, zaujíma najmä majiteľov psov. Podľa veterinárky Lisy Lippmanovej z New Yorku však doposiaľ neexistujú dôkazy, ktoré by toto potvrdili. "Zatiaľ nemáme k dispozícii žiadne správy o tom, že by sa pes nakazil ľudským vírusom," vyhlásila. Zároveň ale podotýka, že veci sa rýchlo menia, a preto je skutočne dôležité neustále získavať nové informácie od overených zdrojov.

Zdroj: Getty Images

Mnoho psíčkarov sa obáva, že zvieratá môžu byť prenášačmi vírusu, čo podľa Lippmanovej nemusí byť neopodstatnené. "Koronavírus môže prežiť na zvierati rovnako, ako na povrchoch, ktorých sa denne dotýkame. Ak by sa infikovaná osoba dotkla srsti vášho psa, vírus by sa mohol ďalej preniesť na inú osobu," vysvetlila. Napriek tomuto zisteniu odporúča nepanikáriť. "Vecou, ktorú môžete v týchto ťažkých časoch urobiť, aby ste seba aj svojho domáceho miláčika udržali v bezpečí, je napríklad častejšie kúpanie. Tiež by ste sa nemali nechať svojím zvieratkom olizovať a po kontakte s ním si vždy umyte ruky." Rovnako je vhodné požiadať ostatných, aby sa vášho psa nedotýkali.

Zdroj: Getty Images

Podľa Lisy je zatiaľ bezpečné vyjsť si so psami na prechádzku. Njlepšie však urobíte, ak sa poradíte s veterinárom. Ak ho budete musieť navštíviť osobne, je dobré, ak mu vopred zavoláte a oboznámite ho so svojím zdravotným stavom aj so stavom vášho miláčika.