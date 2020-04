Matovič hovorí o totálnom vypnutí krajiny: Sulík je rázne proti! Je to likvidačný experiment

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Vypnutie Slovenska, tzv. blackout, si premiér Igor Matovič predstavuje ako výnimočný stav počas niekoľkých týždňov. Na minimum by sa znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť.