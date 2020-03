KORONAVÍRUS Splátky úverov a pôžičiek sa posunú až o deväť mesiacov, sľubuje Boris Kollár

Po deviatich mesiacoch začne splácať ďalej podľa splátkového kalendára a celý úver sa posunie o deväť mesiacov navyše. "Dobrou správou je, že klient nebude v žiadnom registri na blackliste," hovorí Kollár. Platnosť tohto opatrenia predpokladá zhruba od 15. apríla tohto roka.

Kollár zároveň skonštatoval, že jedna z bánk prisľúbila, že dôchodcovia vo veku 65 rokov a viac nebudú musieť platiť poplatky za manipuláciu s hotovosťou. "To by sme chceli rozšíriť na celý bankový sektor. O tejto téme budeme ešte diskutovať a pevne verím, že sa to podarí presadiť," uviedol Kollár. Dohodu musí podľa neho ešte schváliť koaličná rada a vláda, ale je presvedčený, že proti tomuto opatreniu nikto nebude bojovať.