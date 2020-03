KORONAVÍRUS Kto pomôže Slovensku? Ľudia sa spojili, aby uľahčili prácu nielen zdravotníkom

BRATISLAVA - V čase, keď nielen Slovensko, ale aj celý svet sužuje pandémia nebezpečného koronavírusu, je každá pomoc vítaná. Na Slovensku vznikla iniciatíva, prostredníctvom ktorej ľudia pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú.

Iniciatíva Kto pomôže Slovensku pomáha slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí.

Zapojiť sa môžete aj vy a to finančne, ale aj materiálne. Rovnako cez ňu môžete požiadať o pomoc. Iniciatíva má aj transparentný účet. Na stránke uvidíte aj to, koľko sa vyzbieralo, koľko sa minulo, kto požiadal o pomoc a komu a akou formou sa pomohlo. Do dnešného dňa sa vyzbieralo vyše 750-tisíc eur.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať darcovi, ktorý nám cez výzvu na Kto pomôže Slovensku priniesol jednorázové... Uverejnil používateľ Centrálna záchranná služba Utorok 31. marca 2020

Prostredníctvom tejto iniciatívy sa pomohlo aj zdravotníkom z Centrálnej záchrannej pomoci, ktorí svoje poďakovanie uverejnili aj na sociálnej sieti. "Touto cestou by sme sa chceli poďakovať darcovi, ktorý nám cez výzvu na Kto pomôže Slovensku priniesol jednorázové ochranné overaly, ktoré využijeme v triediacich stanoch v nemocnici Malacky, Trnava a taktiež v karanténnom stredisku v Piešťanoch. Aj vďaka vám môžeme pomáhať," napísali zdravotníci.