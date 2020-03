KORONAVÍRUS Prípadné ochorenie poslanca nemusí znefunkčniť parlament, hovorí Cigániková

BRATISLAVA - Prípadné ochorenie poslanca na Covid-19 nemusí znefunkčniť parlament. Tvrdí to šéfka zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS). Zároveň pripustila situáciu, že by mohol byť niektorý z poslancov pozitívne testovaný na koronavírus.

„Keby sa ukázalo, že bol niekto nakazený alebo je pozitívne testovaný na Covid-19, je možné otestovať poslancov a dokonca opakovane. Dá sa teda urobiť, aby bol parlament funkčný,“ povedala Cigániková.

Myslí si to aj podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS). „V prípade, že by sa preukázalo u niektorého z poslancov ochorenie na Covid-19, tak treba otestovať tých, ktorí s ním prišli do styku. Ak sa preukáže, že im nič nie je, parlament môže pokračovať v rokovaní," povedal Laurenčík s tým, že ide o jeho osobný názor.

Poslanci sa na schôdzi stretnú už zajtra. Majú prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní vládne opatrenia na pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom, ktoré cez víkend predstavil predseda vlády Igor Matovič z Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO). Podľa Laurenčíka je teraz dôležité, aby Národná rada SR (NR SR) prijímala zákony a nemalo by sa „panikáriť“.

Cigániková uviedla, že Matovič navrhuje, aby sa otestovali všetci poslanci. Šéfka zdravotníckeho výboru si však myslí, že prví majú byť testovaní lekári, sestry a ľudia, ktorí sú v prvej línii. „Pokiaľ nie je dokázaný prípad, tak testovanie by malo byť v inom poradí a poslanci sú až po tých, ktorí robia s Covid pacientami,“ dodala.

Infektológ Pavol Jarčuška z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach povedal, že všetci poslanci, ktorí boli v kontakte s nakazeným v danom čase, by museli ísť do karantény. „Tí, ktorí s ním neboli v kontakte, tak nie,“ doplnil Jarčuška.

Zatiaľ ani jeden poslanec nebol pozitívne testovaný na koronavírus. Podozrenie u poslanca SaS Alojza Baránika a jednej nemenovanej poslankyne sa minulý týždeň nepotvrdilo. Poslanci majú v snemovni na tvári ochranné rúška a rukavice. Nie všetci však rukavice počas rokovaní aj nosili. Poslanci sedia v rokovacej sále či na výboroch parlamentu tesne vedľa seba. Národná rada by tak ani nemohla dodržať opatrenie Ústredného krízového štábu SR, ktoré platí pre obchodné prevádzky. Tie musia zabezpečiť, aby počet zákazníkov nepresiahol limit 25 štvorcových metrov na jedného zákazníka.

Ústavný právnik Eduard Bárány hovorí, že ak by sa objavil koronavírus medzi poslancami, tak samotný parlament bude musieť vyriešiť, ako má pokračovať v činnosti. „Keby vznikla situácia, že parlament je v karanténe, nie som si istý, či to musí brániť jeho rokovaniu. Je otázka na zdravotníkov,“ poznamenal právnik.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Celkovo je na Slovensku potvrdených 336 pacientov s ochorením Covid-19, negatívne výsledky malo 7 196 vzoriek.