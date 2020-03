KORONAVÍRUS Strany pre mimoriadnu situáciu presúvajú snemy, niektoré sú bez vedenia

SaS mala naplánovaný snem na 25. apríla, pre aktuálnu situáciu ho zrušila a nový dátum zatiaľ neurčila, uviedol to Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia strany. Na sneme si má strana podľa Šprláka zvoliť členov republikovej rady, revíznej a rozhodcovskej komisie. Predseda strany sa na sneme voliť nebude, nakoľko súčasný šéf Richard Sulík obhájil tento post v septembri 2019 na ďalšie štyri roky.

V podobnej situácii sú tiež hnutie Sme rodina a strana Za ľudí. Oba subjekty chceli zorganizovať snem približne do dvoch mesiacov po voľbách, o stretnutí pomocou online prostriedkov neuvažujú. "Nedalo by sa to zrealizovať, je to okolo 200 ľudí, snem nebude, kým sa neupokojí situácia. Myslím, že tam má byť aj voľba predsedu," povedal podpredseda Sme rodina Peter Pčolinský.

Za ľudí zatiaľ nemá určený konkrétny termín snemu, podľa podpredsedu Juraja Šeligu ešte ani neriešili, či sa na ňom bude voliť predseda. Súčasný šéf Andrej Kiska sa vzdal poslaneckého mandátu zo zdravotných dôvodov a vo vládnej koalícii stranu zastupuje podpredsedníčka Veronika Remišová. Hnutie OĽaNO malo naposledy snem v októbri 2019, kde si zvolili predsedu Igora Matoviča na ďalšie štyri roky, termín ďalšieho si neurčili. Podľa hovorcu Matúša Bystrianskeho sa snem koná raz za rok, ale predseda ho zvoláva aj vtedy, ak o to napríklad požiada aspoň tretina členov hnutia.

Smer-SD tiež počítal so zvolaním snemu po voľbách, pre mimoriadnu situáciu podľa hovorcu Jána Mažgúta momentálne neuvažujú nad konkrétnym termínom. Mažgút nepovedal, či sa na ňom bude voliť aj nový predseda, súčasný šéf Robert Fico po voľbách skonštatoval, že budúcnosť strany preberú členovia na sneme. Bez predsedu ostali po neúspechu vo voľbách mimoparlamentné strany Most-Híd, Spolu, Progresívne Slovensko (PS) či KDH. Most-Híd aj Spolu mali naplánované snemy v apríli, voliť si na nich mali predsedu i predsedníctvo, nové termíny zatiaľ nemajú. Hovorkyňa Spolu Silvia Hudáčková uviedla, že členovia si v referende vyberú, či sa zídu elektronicky, alebo sa dohodnú na konkrétnom dátume.

Termín snemu, kde by sa volilo nové vedenie, si ešte neurčilo ani PS. Povedal to Ľubomír Ondrejkovič z hnutia. KDH muselo zrušiť marcový mimoriadny snem, členovia Rady KDH napokon odhlasovali zmenu stanov online. Riadny snem s voľbou vedenia si kresťanskí demokrati zvolali na 20. júna. SNS si naplánovala snem na 9. mája, na ňom sa má voliť nové vedenie strany vrátane predsedu. Členovia predsedníctva strany podľa hovorkyne Zuzany Škopcovej navrhli presunúť ho na 12. septembra, zatiaľ však podľa nej platí májový termín.