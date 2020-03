Remišová žiada eurokomisiu uvoľniť pravidlá, aby peniaze EÚ išli čo najskôr na boj proti koronavírusu

V súčasnosti podľa nej nie je čas na zbytočnú byrokraciu alebo technokratické prekážky. Informoval o tom v piatok Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v tlačovej správe s tým, že ministri členských krajín EÚ zodpovední za eurofondovú politiku absolvovali videokonferenciu, na ktorej riešili balík opatrení na zmiernenie dopadov pandémie. Na sanáciu škôd spôsobených koronavírusom plánuje EK využiť 37 mld. eur.

"Potrebujeme podporiť živnostníkov, podnikateľov, aby sme pomohli firmám udržať pracovné miesta. Potrebujeme peniaze pre nemocnice a našich zdravotníkov na nákup zdravotníckeho materiálu," upozornila Remišová. "Musíme urýchlene riešiť finančnú a pracovnú situáciu ľudí, ktorí musia ostať v dôsledku opatrení proti koronavírusu doma, aby vôbec prežili túto ťažkú situáciu. Slovensko robí všetko pre to, aby sme boj s vírusom vyhrali," uviedla vicepremiérka. To isté podľa nej musí urobiť Európska komisia, aby sa peniaze z eurofondov uvoľnili na riešenie problémov, ktorým teraz čelíme.

Európska komisia na žiadosť štátov EÚ upravuje legislatívny rámec tak, aby členské štáty mohli finančné prostriedky z eurofondov, ktoré doteraz nevyužili, urýchlene presmerovať do oblastí, ktoré sú najviac zasiahnuté koronavírusom. V najväčšej miere sa zmeny dotknú Európskeho fondu na podporu regionálneho rozvoja, v rámci ktorého sa rozsah oprávnených aktivít rozšíri o prevádzkový kapitál pre malé a stredné podniky a zdravotnícke vybavenie. Vicepremiérka Remišová žiada, aby mali členské štáty v čase mimoriadnej situácie „rozviazané ruky“, aby mohli voľne presúvať finančné prostriedky medzi operačnými programami bez potreby schválenia v EK. Podmienkou však je, že presunutých môže byť osem percent alokácie prioritnej osi, avšak maximálne do výšky štyroch percent alokácie celého programu.

Z eurofondov by sa mali dať hradiť aktivity súvisiace s ochorením COVID-19. V praxi to znamená napríklad väčšiu podporu systémov zdravotnej starostlivosti, ako je najmä financovanie zdravotníckych zariadení, liekov, testov či prevencie chorôb. Súvisí to aj so zvyšovaním informovanosti, s elektronickým zdravotníctvom, poskytovaním ochranných prostriedkov, zdravotníckych pomôcok (vrátane respirátorov, masiek), s prispôsobením pracovného prostredia či s prístupom k starostlivosti pre bezbranné osoby.

Takisto z Európskeho sociálneho fondu môžu byť podporené krátkodobé pracovné dohody a komunitné služby pre starších a chorých ľudí, ako aj nábor zamestnancov. Európsky fond regionálneho rozvoja v prípade potreby by mal podporovať financovanie prevádzkového kapitálu v malých a stredných podnikoch, a to aj poskytovaním grantov. Členské štáty tak môžu poskytovať urgentnú a dočasnú pomoc vo forme úverov pre všetky spoločnosti v ťažkostiach.

Remišová sa chce v nasledujúcich dňoch stretnúť s každým ministrom novej vlády. Bude s nimi diskutovať o tom, kde sú voľné peniaze v jednotlivých rezortoch a kam ich možno okamžite presmerovať na uľahčenie situácie ľuďom. "Predchádzajúca vláda nám zanechala eurofondy v katastrofálnom stave, mnohé podporené projekty sú nezmyselné, zle riadené a čakajú nás veľké korekcie a prepadnutie stámiliónov eur. Urobím všetko pre to, aby som tento neporiadok a chaos upratala, aby nám peniaze neprepadli a aby sme ich použili tam, kde sú najviac potrebné," ubezpečila Remišová.

Vicepremiérka sa v piatok už stretla s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánom Mičovským (OĽaNO). Diskutovali o tom, kam presunúť prostriedky z Programu rozvoja vidieka a z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého platby podľa úradu vicepremiérky pre zlý manažment predchádzajúcej vlády zastavila Európska komisia. Spoločne s ministrom pôdohospodárstva plánujú zásadné ozdravenie fondov určených na regionálny rozvoj.