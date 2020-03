Gröhling: Prijímačky na stredné školy by sme chceli zvládnuť v tomto období

BRATISLAVA – Prijímacie pohovory na stredné školy by chcel nový minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) zvládnuť v tomto období. Nemyslí si, že by bolo správne presúvať ich na september. Uviedol to v stredu počas tlačovej konferencie.

"Aj keď ich zvládneme v tomto období, tak bude určite obrovský presun mladých ľudí, ktorí si zle vyberú, práve v septembri," povedal minister. Na presun žiakov medzi školami, ktorý nastane začiatkom nového školského roka 2020/2021, sa budú musieť podľa neho všetci pripraviť. "Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna," uviedol Gröhling.

Podľa jeho slov v prípade prijímacích pohovorov na stredné školy sa môže ísť dvoma spôsobmi. "Jeden by bol online spôsob. Druhý by bol na základe ich predchádzajúcich výsledkov," poznamenal minister. "Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia.

Ako uviedol Gröhling, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. "Chceme, aby maturanti tento rok maturovali, a to do 30. júna," povedal ešte v utorok (24. 3.) minister školstva. V prípade "ústnej maturity" sú podľa neho pripravené viaceré verzie.

"Musíme mladých ľudí stále držať v tom, že v júni pôjdu na maturitu a musia zvládať všetky problémy. Musia sa stále učiť," dodal Gröhling. Vyučovanie na školách je prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.