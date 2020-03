KORONAVÍRUS Rezort vnútra kúpil systém na dezinfekciu hasičských sanitiek

„Jedná sa o certifikovaný rozstrekovací systém na rozstrekovanie dezinfekčného prostriedku vo forme suchej hmly a o dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých typov mikroorganizmov kompatibilný s rozstrekovacím systémom,“ uvádza rezort. Systém má pre ministerstvo dodať spoločnosť Protech spol. s.r.o.

Podľa požiadaviek rezortu by dezinfekčný prostriedok využívaný systémom mal byť účinný na Ebola vírus, HIV typ 1, chrípkové vírusy typu A, HSN1 alebo H1N1. Okrem toho má účinkovať aj na viaceré druhy baktérií, kvasiniek, húb alebo plesní. Podľa zmluvy by mal byť systém aj s dezinfekčným prostriedkom dodaný do Centrálneho skladu Hasičského a záchranného zboru v priestoroch Záchrannej brigády HaZZ v Žiline do ôsmich týždňov.

Ministerstvo dodalo, že kúpu uskutočnilo na základe uznesenia vlády SR z 11 marca 2020 k návrhu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II.stupňa z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami, pričom sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne. Aktuálne je na Slovensku potvrdených 185 prípadov koronavírusu.