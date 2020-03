Opatrenia na pomoc ekonomike nie sú podľa Sulíka konečné: Bude sa o nich ešte rokovať

"Toto je pracovný materiál, ktorý nemal byť zverejnený," uviedol Sulík v nedeľňajšej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Podľa neho je celá problematika ešte otvorená, niektoré opatrenia môžu z návrhu vypadnúť, o ďalších sa ešte bude diskutovať. Povedal, že jeho cieľom je veľmi rýchlo predložiť vláde opatrenia, ktoré majú stlmiť ekonomické dopady krízy. "Treba to však riadne dokončiť," vyhlásil nový šéf rezortu hospodárstva. Bývalý minister hospodárstva Peter Žiga dodal, že je nutné urobiť všetko preto, aby sa znovu naštartovala ekonomika a zároveň prijať akékoľvek opatrenia, ktoré zabezpečia ľudom prácu v budúcnosti.

Čo pritom aktuálna situáciu urobí so slovenskou ekonomikou bude podľa oboch politikov závisieť od toho, ako dlho bude trvať u nás, ale aj v celej Európskej únii, a ako sa s ňou vysporiadame. Sulík poukázal na "brutálny" prepad, ktorý podľa všetkého čaká napríklad Taliansko. "Ja dúfam, že u nás sa to nestane," podotkol. On sám očakáva na Slovensku prepad na úrovni 5 až 10 %. Podľa neho nás čakajú dlhé a bolestivé mesiace. Hosťom relácie bol aj guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. NBS by pritom už tento týždeň mala zverejniť novú prognózu slovenskej ekonomiky. Podľa Kažimíra sa však v tejto situácii nedá hovoriť o predikcii, skôr o určitých scenároch. Čísla budú podľa neho "škaredé", upozornil však, že všetci ekonómovia sa zhodujú v tom, že táto kríza bude dočasná. "Pôjde o hlboký pokles a veľmi rýchle oživenie," objasnil.

Kažimír v tejto súvislosti hovoril aj o možnostiach pomoci zo strany bankového sektora, najmä čo sa týka odkladu splátok. Pripomenul, že banky sú aktuálne na Slovensku pre bankový odvod so štátom v spore, sú však napriek tomu podľa neho pripravené predložiť konkrétny návrh riešenia situácie už tento týždeň. Splátky by tak mohli byť posunuté o tri až šesť mesiacov. "Banky sú pripravené a ochotné podať pomocnú ruku," myslí si guvernér.

Podľa Sulíka je aktuálne nutné pozrieť sa, čo robili krajiny, ktoré krízu zvládli. Za prioritu označil ochranné pomôcky a testovanie. Vyjadril sa aj k medializovaným informáciám o predražených nákupoch Správy štátnych hmotných rezerv SR. "Treba sa na to pozrieť a nie to zamiesť pod koberec," skonštatoval. Postup, keď sa 25-centové rúško kupuje za viac ako jedno euro označil za "svinstvo". "Ľudia ako Kičura (predseda Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura, pozn.) si toto nemôžu dovoliť," tvrdí Sulík. Bývalý minister hospodárstva Peter Žiga poznamenal, že problémy s dodávkami sú v celej Európe a ceny sa vyvíjajú. Zároveň však dodal, že situáciu nevie vyhodnotiť a vedenia úradu sa nezastáva.

Súčasťou zverejneného návrhu opatrení bolo aj uvoľnenie súčasného zákazu otvorenia niektorých prevádzok. Podľa Sulíka by si tento krok vyžiadal opatrenia, napríklad zákaz vstupu do predajne bez rúška a rukavíc, nutnosť mať v nej dezinfekčné prostriedky ako aj meranie teploty pri vstupe. Ak by sa k nim pristúpilo, je podľa neho možné o tejto téme diskutovať. Bývalý minister hospodárstva Peter Žiga v tejto súvislosti pripomenul, že pôvodne sa opatrenia prijímali na dva týždne, no už teraz je jasné, že dva týždne to nebudú. "Ja si to viem predstaviť, ale po nejakej dobe," načrtol možné uvoľnenie predaja Žiga. Nový šéf rezortu hospodárstva informoval, že sa v najbližších dňoch plánuje zhovárať so šéfmi všetkých veľkých obchodných reťazcov a prejsť si s nimi opatrenia, ktoré by na dobrovoľnej báze boli ochotné prijať vo svojich prevádzkach.

Podľa bývalého a aj súčasného ministra hospodárstva nie je aktuálne na Slovensku nutné plošne zatvárať fabriky. Sulík poznamenal, že ak sa v nich budú dôsledne dodržiavať nariadené opatrenia, nosenie rúšok, rukavíc, meranie teploty, testovanie, nie je to potrebné. Zároveň poukázal, že napríklad Volkswagen Slovakia neprerušil výrobu primárne z dôvodu koronavírusu, ale preto, že nemá zákazky. "Ak človek bojuje o život, nepôjde si kupovať auto," poukázal Sulík.