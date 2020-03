Jaroslav Naď si prevzal ministerstvo obrany od svojho predchodcu Petra Gajdoša

BRATISLAVA - Nový minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) si v sobotu prevzal rezort obrany od svojho predchodcu Petra Gajdoša (SNS). Napriek nezhodám Naď poďakoval ministrovi za „kus roboty“. Gajdoš je hrdý na modernizačné projekty, aj keď nie všetky dotiahli do konca. Naď je súčasťou vládneho kabinetu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorého v sobotu vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Naď uviedol, že jeho hlavnými prioritami sú transparentnosť, odbornosť, systémovosť a boj proti korupcii. V rezorte videli občania podľa Naďa posledné dve volebné obdobia množstvo káuz a podozrení. Na najbližšie obdobie je preňho absolútnou prioritou boj proti novému koronavírusu. „Viete najlepšie, že sme sa nie vždy zhodli na veciach, ktoré sa diali, ale viem povedať s určitosťou, že robil všetko to, čo považoval za správne a verím, že bude spolupráca pokračovať,“ povedal Naď na margo odchádzajúceho ministra Gajdoša.

Gajdoš uviedol, že odchádza z rezortu obrany so vztýčenou hlavou. „Som hrdý na to, čo sa nám podarilo spraviť aj napriek tomu, že nie všetko bolo vysoko pozitívne, ale najhoršie je, keď sa do modernizačných projektov vnesie politika,“ uviedol už bývalý minister na margo svojho pôsobenia v úrade.

Jaroslav Naď sa narodil 21. marca 1981 v Nitre. Pôsobil v Euroatlantickom centre a v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). V rokoch 2004 až 2011 pracoval na Ministerstve obrany SR na rôznych pozíciách, bol generálnym riaditeľom sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy.

V rokoch 2012 - 2013 bol vedúcim sekcie obrany Stálej delegácie SR pri NATO a Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii, predstaviteľom SR vo Výbore NATO pre obrannú politiku a obranné plánovanie. Pôsobil aj v Inštitúte pre stredoeurópsku politiku (CEPI) ako analytik programu bezpečnostnej a obrannej politiky a súčasne ako zástupca riaditeľa organizácie Globsec, ktorej bola CEPI súčasťou. Založil mimovládnu organizáciu Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku (SSPI).