Práca z domu je luxusom, nie každý si ho môže dovoliť: Mimoriadne opatrenia sú na ministerstvách aj pošte

Nie pre každého platí luxus v podobe práce z domu. Zdravotníci, sestry, lekári, predavači v potravinách či na pumpách, poštári, ale aj mnohí pracovníci na ministerstvách, ktorí sa naďalej starajú o chod našej krajiny, musia chodiť fyzicky do práce.

Koronavírus už výrazne zasiahol chod najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Výrobu dočasne prerušil Volkswagen Slovakia, týka sa to všetkých troch závodov - v Bratislave, Martine aj v Stupave. Neskôr sa pridala aj trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia, nitrianska Jaguar Land Rover a žilinská Kia Motors Slovakia. Dokopy ide o tisíce zamestnancov.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Aké špeciálne opatrenia však platia na pôdach rôznych rezortov, na letisku v Bratislave ale tiež vo Finančnej správe či v prípade Matice slovenskej? Dbajú aj oni na bezpečnosť svojich zamestnancov?

Musia zabezpečiť chod na pracoviskách

Čo sa týka ministerstiev, zamestnancom je vo väčšine prípadov umožňovaná práca z domu. Ako však znie v mnohých reakciách, tento štýl práce platí pre tých, ktorí ho v danej situácii môžu využívať, teda ak im to vôbec umožňuje ich agenda. Ak si teda myslíte, že pracovníci jednotlivých rezortov sedia v každom prípade v bezpečí svojho príbytku, ste na omyle.

Zdroj: Getty Images

Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová uviedla, že opatrenie sa vzťahuje špeciálne na tých, ktorých sa dotýka zatvorenie jaslí a škôlok, základných škôl, návrat z rizikových krajín alebo respiračné problémy. Zohľadňujú aj rizikové skupiny zamestnancov - tehotné ženy, vekovo starších, s chronickým ochorením, či tých, ktorí sa prepravujú na pracovisko verejnou dopravou.

"Vedúci zamestnanci majú zabezpečiť chod odboru minimálnym počtom zamestnancov, nakoľko je nevyhnutné minimalizovať kontakt osôb na pracovisku. Opatrenie bude platné dovtedy, kým to bude situácia vyžadovať," reagovala hovorkyňa.

Veľmi podobné nariadenia zaviedli vo všetkých rezortoch. V každom prípade ale musí byť zabezpečený chod daného útvaru. "Tí, ktorých práca si vyžaduje prítomnosť na pracovisku, sa striedajú s kolegami. Nevyhnutné aktuálne aj budúce opatrenia sa odvíjajú od rozhodnutí ústredného krízového štábu a vývoja situácie s nákazou," reagoval tlačový odbor kancelárie Ministerstva vnútra.

Zdroj: Getty Images

Okrem home officu ale platia aj ďalšie nariadenia. Hovorca rezortu hospodárstva Maroš Stano priblížil, že na ochranu zamestnancov zaviedli inštaláciu dezinfikátorov, nariadili zrušenie pracovných ciest, zrušenie školení či dočasné uzatvorenie niektorých spoločných priestorov.

Ministerstvo financií taktiež umožňuje prácu z domu a tým, ktorých sa to netýka, skrátilo pracovný čas. Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka upozornil aj na to, že od 16. marca na 14 dní obmedzil činnosť. "Žiadame všetkých, aby komunikovali s úradom prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom). Vstup do budov MPRV SR je povolený len s rúškom. Podateľne na ulici Dobrovičovej a Račianskej, budú otvorené denne od 8.00 hod. do 11:30 hod.," upozornil Daniel Hrežík z Odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.

V rámci rezortu obrany bolo zamestnancom umožnené čerpať služobné voľno v zmysle zákona tak, aby bol na pracovisku prítomný vždy len nevyhnutný počet ľudí. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny taktiež upravilo podmienky výkonu práce z domu, okrem iného nariadilo všetkým zamestnancom používať vo svojich priestoroch ochranné rúška. Rovnako konalo aj Ministerstvo školstva vedy a výskumu. Rezort životného prostredia pri vstupe do ministerstva meria teplotu.

Ministerstvo kultúry informovalo, že okrem iného v obmedzenom režime funguje podateľňa a komunikácia s verejnosťou - aj v rámci úradu sa vybavuje prednostne elektronicky. Ako jedno z opatrení zaviedlo MK SR aj prácu z domu za predpokladu, že to povaha práce zamestnanca umožňuje, a že nebude ohrozený plynulý chod organizačných útvarov v režime mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR.

Obdobné opatrenia odporučili prijať aj všetkým štatutárnym zástupcom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. Ako uviedli, obmedzenie kontaktu osôb na nevyhnutné minimum je najúčinnejším preventívnym opatrením na predídenie komunitnému šíreniu nákazy a prípadnému paralyzovaniu výkonu štátnej správy.

Slovenská pošta v upravenom režime

Zamestnanci Slovenskej pošty na pobočkách, ako aj v teréne prichádzajú do kontaktu s miliónmi obyvateľov. Minimalizovanie priameho denného kontaktu medzi obyvateľstvom je jeden zo zásadných dôvodov zmien, ktoré realizovali.

Ako informovala hovorkyňa Eva Rovenská, patrí medzi ne napríklad to, že pošta upravuje doručovanie úradných zásielok, poistených listov, doporučených listov „Do vlastných rúk“, „Doručenkou/eDoručenkou“, „Dobierkou“, ale aj zásielok zaťažených inými poplatkami - spomínané zásielky budú uložené na pobočkách pôšt a zákazník dostane do schránky oznámenie o uložení zásielky (tzv. žltý lístok). Ďalším z opatrení je celoplošné víkendové zatvorenie všetkých pobočiek Slovenskej pošty.

Zdroj: SITA/Marko Erd

„Zamestnanci Slovenskej pošty si zaslúžia pozornosť a poďakovanie za to, že zotrvávajú v práci a pomáhajú obyvateľom na celom Slovensku dostať k nim ich peniaze či internetové zásielky, ktoré si objednali v snahe vyhnúť sa návšteve obchodov. Slovenská pošta a jej zamestnanci sú v tomto období kľúčovými. Doručujeme dôchodky a sociálne dávky dôležité práve pre zraniteľné skupiny obyvateľov,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.

Okrem daňových priznaní aj nové opatrenia

Finančnú správu zasiahla správa o koronavíruse v období podávania daňových priznaní, kedy majú logicky omnoho viac práce. Zároveň majú najväčší kontakt s klientmi. Ako priblížila hovorkyňa Ivana Skokanová, aj preto zaviedli rôzne bezpečnostné opatrenia na ochranu zamestnancov aj samotných klientov.

Ako vymenovala Skokanová okrem iného vykonávajú pravidelnú dezinfekciu priestorov, kľučiek a predmetov, s ktorými prichádzajú do styku pracovníci aj verejnosť, zamestnancom rozdistribuovali ochranné pomôcky, regulujú počet osôb v klientskych zónach či stanovili minimálnu vzdialenosť dva metre medzi klientom a pracovníkmi.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Skrátili aj úradné hodiny, na najväčšom a najvyťaženejšom daňovom úrade zaviedla FS mobilné kancelárie – pracovníci preberajú daňové priznania priamo z auta v mobilnej dodávke a klienti tak vôbec nemusia vstúpiť do budovy úradu. "Zavádzame formu práce z domu pre role, ktorých charakter práce nevyžaduje permanentnú účasť na pracovisku a zároveň spĺňa všetky bezpečnostné kritériá pre zabezpečenie fungovania finančnej správy," dodala Skokanová.

Prekážka na strane zamestnávateľa

Na letisku M. R. Štefánika sa od 13. marca od siedmej hodiny ráno neuskutočňujú žiadne prílety ani odlety pravidelných ani charterových letov, keďže lety boli zakázané rozhodnutím Ústredného krízového štábu SR.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

"Z toho dôvodu niektorí zamestnanci prevádzky letiska nemôžu vykonávať svoju prácu, čím nastala podľa Zákonníka práce prekážka na strane zamestnávateľa. Zamestnancom, ktorí môžu svoje činnosti vykonávať doma, je umožnená práca z domu, ostatní vykonávajú prácu bez zmien," objasnila hovorkyňa Veronika Ševčíková.

Ostatní zamestnanci letiska majú k dispozícii osobné ochranné pracovné prostriedky, na viacerých miestach v budove sa nachádzajú zariadenia na dezinfekciu rúk, aj samotné priestory sú pravidelne dezinfikované.

NDS: Práce na stavbách pokračujú

V obmedzenom režime od 16. marca funguje aj Národná diaľničná spoločnosť. Hovorkyňa Michaela Michalová upresnila, že prijali opatrenia, aby sa zamestnanci počas tejto mimoriadnej situácie nezdržiavali na pracovisku. V sídle NDS platí do odvolania zákaz návštev.

Podľa Michalovej pracujú zamestnanci informačno-predajných miest na hraničných priechodoch za bezpečnostným oknom. Úseky vykonávajúce činnosti mimo sídla NDS rovnako prijali preventívne opatrenia. Michalová tiež zdôraznila, že na žiadnej z ich stavieb nebola zastavená ani prerušená výstavba a práce naďalej pokračujú.

SOI: Prvé opatrenie už vo februári

Slovenská obchodná inšpekcia prijala prvé opatrenie už 7. februára, a to vydaním Usmernenia ústrednej riaditeľky SOI, ktoré vychádzalo z vyhlásenia krízového výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zo dňa 30.1.2020 o stave globálnej zdravotnej núdze, v súvislosti s ochorením spôsobeným koronavírusom 2019-nCoV.

Ďalšie pribúdali neskôr v marci, okrem povinnosti oznámenia o pobyte v rizikovej krajine sa napríklad do odvolania zrušili stránkové hodiny na Inšpektorátoch SOI a na ÚI SOI, podnety od spotrebiteľov sa prijímajú poštou, mailom alebo telefonicky. Rizikoví zamestnanci (v dôsledku rizika bydliska, resp. sekundárnej nákazy) budú mať určenú prácu doma.

Matica slovenská: Podujatia pre verejnosť sú zrušené

Matica slovenská hromadnú prácu z domu zamestnancom neumožňuje. Ako uviedla hovorkyňa Veronika Matušková, dôvodom je finančná uzávierka roku 2019. Tú však rieši predovšetkým Finančno-ekonomický útvar MS. Aj Matica ale prijala viaceré bezpečnostné opatrenia, ktoré vychádzali z rozhodnutia štátnych orgánov.

„Domy a oblastné pracoviská MS v regiónoch sú pre verejnosť zatvorené, v drvivej väčšine prípadov v nich pracuje len jeden alebo dvaja zamestnanci,“ reagovala hovorkyňa.

Ako ďalej dodala Matušková, osobitne sa riešia prípady zamestnancov, ktorí majú potvrdenie od lekára na vykonávanie práce z domu, alebo tých zamestnancov, ktorí sú v povinnej domácej karanténe po návrate zo zahraničia. Tým je umožnené pracovať aj z domu.

„Samozrejme, ak má zamestnanec MS problémy s imunitou alebo vážne ochorenie, zamestnávateľ mu v tomto prípade a v aktuálnej situácii povolí prácu z domu. S každým zamestnancom priebežne komunikujeme a podľa situácie prijímame každodenné opatrenia," dodala. Pracovníčky Šatnice MS navyše začali šiť rúška pre zamestnancov.