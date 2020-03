KORONAVÍRUS ONLINE Na Slovensku platí mimoriadna situácia: Zasadá krízový štáb, 6 nových prípadov!

BRATISLAVA - Od štvrtku platí na celom území krajiny mimoriadna situácia. Na Slovensku máme potvrdených desať prípadov nákazy koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali zatiaľ dokopy 713 vzoriek. Kým v utorok nepribudol ani jeden prípad, v stredu potvrdili nákazu u troch ďalších ľudí. Tí mali byť v kontakte so slovenskou rodinou v Kittsee, ktorá je v karanténe. Situáciu sledujeme ONLINE.

na území Slovenska sa zatiaľ oficiálne potvrdilo 16 prípadov nákazy, 5 prípadov hlásia v Rakúsku

v stredu potvrdili tri nové prípady v Bratislave. Ide o dve ženy a jedného muža, ktorí boli v kontakte so slovenskou rodinou v Kittsee. Sú v domácej karanténe

každý občan SR, ktorý sa bude vracať z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey, bude musieť byť POVINNE v karanténe 14 dní spolu s rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.

každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 650 eur

od štvrtka 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia

Bratislava v pondelok oznámila, že preventívne zatvára materské, základné, umelecké školy a centrá voľného času na 5 dní. K preventívnemu zatváraniu škôl a škôlok sa pridali aj ďalšie samosprávy

o rozšírení opatrení dnes rozhodne Ústredný krízový štáb

Rezort diplomacie odporúča Slovákom necestovať do Talianska, kde sa celá krajina stala červenou zónou

Slovenská textilná fabrika začala vyrábať ochranné rúška

informácie ku koronavírusu môžu ľudia nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk , k dispozícii sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) 0800 221 234

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

13:07 V bratislavskom Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE), ktoré je súčasťou nemocnice ProCare Medissimo, zatiaľ plošne nerušia operácie, posúvajú však veľké chirurgické výkony, ktoré si vyžadujú krvnú transfúziu. Uviedol to medicínsky riaditeľ CINRE Ivan Vulev.

13:05 Bratislavská Nemocnica svätého Michala obmedzila hospitalizácie pacientov výhradne na akútne prípady.

13:01 Štátna ochrana prírody zatvára do 24. marca všetky jaskyne

V dôsledku prevencie proti šíreniu koronavírusu Covid-19 ostanú jaskyne v správe Štátnej ochrany prírody (ŠOP) do 24. marca zatvorené. Oznámila to ŠOP na svojej stránke. Rozhodla tak na základe zasadnutia krízového štábu v stredu 11. marca. Na základe záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu SR dňa 9. marca 2020, Ministerstvo životného prostredia SR zatvorilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši ako aj Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.

Zdroj: FB/Štátna ochrana prírody SR

Ochranári zároveň na sociálnej sieti informovali aj o uzatvorení náučného chodníka Humesnký Sokol. Dôvodom dočasného uzavretia chodníka sú stromy, ktoré pre prudký vietor popadali na chodník. Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty bude o opätovnom otvorení chodníka informovať na sociálnej sieti.

12:55 Matovič trvá na tom, že končiaca vláda nezostavila včas plán v súvislosti s koronavírusom.

12:53 "Ľuďom treba hovoriť v prvom rade pravdu," uviedol Matovič na otázku, či by sa nemali radšej informácie dávkovať ľuďom postupne. Líder OĽaNO potvrdil nové prípady.

12:50 NAŽIVO Igor Matovič odišiel skôr zo zasadnutia Ústredného krízového štábu

12:41 Slovenská zdravotnícka univerzita zabezpečí svojich študentov do nemocníc, ak bude nedostatok zdravotníkov

Uviedol to rektor SZU Peter Šimko na základe stredajších (11. 3.) informácií krízového štábu o možnosti zapojenia študentov lekárskych fakúlt do riešenia mimoriadnej situácie na Slovensku. K dispozícii budú študenti z lekárskych aj nelekárskych študijných programov a kolegovia univerzity, priblížil Šimko. Vysvetlil tiež, že účasť študentov tretieho až šiesteho ročníka všeobecného lekárstva a študentov nelekárskych odborov tretieho ročníka bakalárskeho a pokračujúceho magisterského stupňa na klinickej prevádzke nemocníc sa bude pokladať za absolvovanie praktickej časti výučby v jednotlivých študijných programoch.

12:35 Hygienici posilnili call centrá na svojich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Ako ďalej informuje hovorkyňa Ministerstvo zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, verejnosť má totiž stále množstvo otázok týkajúcich sa koronavírusu. "V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Doteraz fungovalo deväť (Úrad verejného zdravotníctva SR a osem krajských Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR). Pribudlo tak ďalších 27 kontaktných bodov," uviedla Eliášová.

12:33 Správe Štátnych hmotných rezerv sa podarilo nakúpiť respirátory

Správe Štátnych hmotných rezerv (SŠHR) sa podarilo nakúpiť respirátory. Pred rokovaním krízového štábu to uviedol predseda SŠHR Kajetán Kičura s tým, že je optimistický a obstarať sa podarilo aj iné ochranné pomôcky. "Budete spokojní, aj verejnosť bude spokojná," uviedol. Ako dodal, konkrétne informácie poskytne po rokovaní krízového štábu.

12:30 Slováci môžu pricestovať z Talianska osobnou dopravou, vlakom alebo autobusom. Všetky lety sú zrušené.

12:25 V Rakúsku potvrdili prípad ďalšej nakazenej Slovenky novým koronavírusom

Tirolsko v stredu potvrdilo, že novým koronavírusom sa infikovala aj Slovenka pracujúca v obci Berwang. Informovali o tom rakúska verejnoprávna stanica ORF a regionálny webový portál Meinbezirk.at. Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila. Toto stredisko bude od soboty na dva týždne zatvorené, oznámil v stredu tirolský hajtman Günther Platter. Počet nakazených sa v Rakúsku zvýšil na 302.

12:11 Peter Pellegrini pri príchode na krízový štáb neskrýval hnev na Igora Matoviča. Vytĺkanie politického kapitálu na takejto vážnej situácii chce najprv riešiť s Matovičom zoči-voči a až potom sa vyjadrí na tlačovke.

12:10 Na Slovensku máme 6 nových prípadov.

Informoval o tom Peter Pellegrini, ktorý prišiel na zasadnutie ústredného krízového štábu.

12:02 Premiér Peter Pellegrini na Ústredný krízový štáb ešte nedorazil, štáb vedie ministerka vnútra Denisa Saková.

11:58 Obmedzenia sú aj na Hoteli Bôrik.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

11:55 "Situácia je naozaj vážna," vyhlásil na Ústrednom krízovom štábe hlavný hygienik Ján Mikas.

11:48 UKF v Nitre zatvára internáty, zahraničným študentom odporučila ukončenie pobytu

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre zatvára svoje internáty. Všetkých slovenských študentov vyzvala, aby najneskôr do piatka obeda internáty opustili. Všetkým zahraničným študentom odporučila predčasné ukončenie pobytu a návrat domov. UKF o tom informovala vo štvrtok na svojej webovej stránke. Univerzita zároveň zakázala svojim zamestnancom i študentom účasť na zahraničných pracovných cestách. Okrem toho požiadala všetkých zamestnancov a študentov, aby sa po návrate zo zahraničia podrobili dobrovoľnej domácej karanténe v trvaní 14 dní.

Zdroj: FB/UKF

11:45 Kvôli zákazu hromadných podujatí sa rušia marcové termíny pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

11:40 Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa neobmedzujú žiadne práva občanov

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje pre potreby štátnych orgánov. Nie sú pri nej dotknuté a ani sa neobmedzujú žiadne práva občanov. Informovali o tom z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. "Mimoriadna situácia sa vyhlasuje pre potreby štátnych orgánov, aby mohli byť napríklad vykonávané záchranné práce pri živelných pohromách, použité sily a prostriedky z územia, kde bola vyhlásená mimoriadna situácia, použité zložky integrovaného záchranného systému vo väčšom rozsahu a podobne," uviedol rezort.

Denisa Saková Zdroj: Topky/Maarty

Mimoriadna situácia je podľa MV nástrojom pre rýchlejšie zabezpečenie potrebného materiálu od spoločností a firiem, ktoré ním disponujú. Ide o materiál, ktorý je potrebný pre výkon záchranárskych prác alebo zabezpečenie ochrany obyvateľstva, poznamenalo ministerstvo. "V tomto konkrétnom prípade ide o zdravotnícky materiál a prístroje, ktoré zvýšia kapacity SR pre účinnejšiu ochranu zdravia obyvateľstva v súvislosti s koronavírusom," uvádza MV.

11:32 Až 8-tisíc Bratislavčanov mohlo byť v Taliansku od 17. februára, uviedol Matúš Vallo na základe anonymných dát telefónnych operátorov. Okrem toho na tlačovej konferencii kritizoval dlhé čakanie na výsledky testov pri podozreniach u ľudí na koronavírus.

11:30 Hlavné mesto SR Bratislava vyčlenilo v rozpočte ďalších 750-tisíc eur na nákup potrebného materiálu na účel spomalenia šírenia nového koronavírusu na Slovensku. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal bratislavský primátor Matúš Vallo. Dodal, že pripravené sú aj ďalšie opatrenia. Vyzval Bratislavčanov na zodpovednosť.

11:28 Na Ústredný krízový štáb prišiel aj policajný prezident Milan Lučanský, budúci premiér Igor Matovič či minister dopravy Árpád Érsek.

11:25 Na Ústredný krízový štáb prišla aj riaditeľka Univerzitnej nemocnice v Bratislave Renáta Vandriaková. Podľa jej slov majú zatiaľ všetko pod kontrolou. "Robíme všetko tak, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivovať pre všetkých pacientov," uviedla s tým, že všetky potrebné ochranné prostriedky majú v plnom počte. UNB však odkladá plánované operácie, s výnimkou onkologických.

11:20 Bratislavská župa začala s distribúciou rúšok lekárom, povinné sú aj na úrade Bratislavského samosprávneho kraja

“Od dnes nosia rúška všetci naši kolegovia a kolegyne, ktoré pre nich zabezpečil náš úrad. Popri umývaní rúk je nosenie rúšok jedným z najúčinnejších spôsobov, ako ochrániť ostatných pred infekčným ochorením. Tu musí ísť bokom otázka výzoru, nekomfortu alebo hanby. Prosím, správajme sa k sebe zodpovedne,” vyzýva bratislavský župan Juraj Droba. Od dnešného dňa začala župa s distribúciou rúšok aj pre lekárov v kraji. V prvej várke dostanú rúška lekári z okresu Malacky, kde už bol potvrdený výskyt koronavírusu. V najbližších dňoch budú nasledovať ďalšie okresy Bratislavského kraja.

Zdroj: FB/Bratislavský kraj

11:15 Minister obrany Peter Gajdoš pri príchode na krízový štáb uviedol, že ozbrojené sily SR v súčinnosti s policajným zborom budú zabepečovať preventívne opatrenia, ktoré sa už začali od včerajšieho dňa.

11:10 Príchod ministerky kultúry Ľubici Laššákovej na Ústredný krízový štáb. Novinárom poskytla aj krátky rozhovor. Kultúrne inštitúcie, ktoré organizujú veľké podujatia, by mohli mať podľa nej poistenie. To, či má poistenie aj Slovenské národné divadlo, však nevedela povedať. „Ak tu raz platí nejaká mimoriadna situácia a hovoríme o tom, že sa ľudia nemajú zhromažďovať, tak to má platiť pre všetkých," vyjadrila sa ministerka.

11:05 Na Ústredný krízový štáb prichádzali niektorí s rúškami na tvárach.

10:55 V prípade, že vo štvrtok ústredný krízový štáb rozhodne o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení, bude s tým súvisieť aj termín písomných maturitných skúšok. Potvrdil to odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

10:50 Brífing sa skončil.

10:47 Matovič skritizoval prístup Pellegriniho a aktuálnej vlády, podľa neho nemali pre koronavírus žiaden plán.

10:46 Matovič sa bude na Ústrednom krízovom štábe pýtať, ako v akom stave sú nemocnice a ako sú vybavené, aké sú zásoby zdravotníckych pomôcok a v akom stave je testovanie pacientov.

Zľava: Eduard Heger, Igor Matovič a Jaroslav Naď Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:43 Mobilní operátori sú podľa Matoviča ochotní pomôcť informovať ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia o tom, že ešte musia zostať v karanténe. Toto chcú predložiť na Ústrednom krízovom štábe.

10:41 Matovič rokoval s telekomunikačným operátorom, a podľa jeho údajov za posledné tri týždne identifikovali 100-tisíc ľudí na základe sim-kariet, ktorí sa vrátili iba z Talianska.

10:39 "Je evidentné, že mnoho ľudí si naďalej žije svoj život a správajú sa nezodpovedne k ostatným ľuďom," uviedol Matovič k aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu.

10:35 NAŽIVO Začal sa brífing hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti za účasti Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Jaroslava Naďa pred zasadnutím krízového štábu

10:32 Prímestské autobusy v Trnavskom samosprávnom kraji jazdia od dnešného dňa v prázdninovom režime. Kraj tak reaguje na zatvorenie stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj mnohých materských a základných škôl. Prázdninový režim v autobusovej doprave platí až do odvolania.

10:30 Mesto Humenné uzavrelo na dva dni všetky materské a základné školy

Mesto Humenné rozhodlo o zatvorení všetkých materských a základných škôl na svojom území. Nariadenie primátora mesta Miloša Merička sa týka desiatich materských, ôsmich základných a jednej základnej umeleckej školy. Tie ostanú nateraz zatvorené počas najbližších dvoch dní vo štvrtok 12. a v piatok 13. marca.

Opatrenia prebiehajú aj v prostriedkoch prepravcov na území mesta. „Počnúc ránom štvrtka 12. marca, ešte pred prvou jazdou, sú všetky autobusy a sanitné vozidlá zvnútra vystriekané dezinfekčnými prostriedkami. Konkrétne ide o miesta, ktoré cestujúci chytajú rukami, tiež bude vytretá aj podlaha. Túto činnosť budú vykonávať vodiči príslušných liniek raz denne ešte predtým, než vyrazia na trasu a začnú naberať cestujúcich. Potrvá to do odvolania," uviedol Mikuláš Koščo, konateľ spoločnosti M.K. Trans, ktorá je prevádzkovateľom mestskej hromadnej dopravy v Humennom.

10:25 Podľa našich informácii majú podozrenie na koronavírus v RTVS. Redaktorka má mať horúčky a robila reportáž v SND, kde sa už v pondelok potvrdil prípad nákazy u jednej zo zamestnankýň. Má byť v domácej karanténe.

10:20 Lučenec pre koronavírus zavádza ďalšie opatrenia, odporúča zvážiť návštevu úradu

Krízový štáb mesta Lučenec zaviedol ďalšie preventívne opatrenia, ktoré majú predísť šíreniu nového koronavírusu. Ako uviedla primátorka Alexandra Pivková, ktorá štáb zvolala, na základe jeho rozhodnutia je zakázaná organizácia spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti mesta až do odvolania. Odporúča sa zvážiť návšteva úradu a jeho prevádzok a na komunikáciu využívať predovšetkým e-mail, poštu alebo telefonický kontakt

10:05 Zmyslom zatvorenia internátov Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave pre študentov zo Slovenska je zabránenie šírenia nového koronavírusu. Zhodli sa na tom vedenia dvoch najväčších univerzít. Na Univerzite Komenského v Bratislave napriek prerušenej prezenčnej výučbe študenti voľno nemajú. Študujú doma.

Zdroj: FB/Univerzita Komenského v Bratislave

9:57 V meste pod Urpínom zatvoria základné a materské školy, aj mestské jasle

V Banskej Bystrici od piatka 13. marca zatvorí mesto z preventívnych dôvodov základné školy a materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a tiež Mestské detské jasle. Ako informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, vedenie mesta zároveň vyzýva zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení, aby postupovali rovnakým spôsobom. Mesto zatvára svoje školy, škôlky a jasle na päť dní, pričom ďalej bude postupovať v zmysle nariadenia centrálneho Krízového štábu SR. V obmedzenom režime bude fungovať aj mestský úrad.

9:55 Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil financie na 11-tisíc respirátorov kategórie FFP3 pre tri nemocnice

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vyčlení finančné prostriedky na nákup respirátorov kategórie FFP3 pre všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Po zasadnutí rozšíreného štábu pre krízové situácie to povedal predseda TSK Jaroslav Baška. U žiadneho z 36 ľudí, ktorí boli testovaní na území kraja, sa ochorenie novým koronavírusom COVID-19 nepotvrdilo.

Respirátor typu FFP3 Zdroj: SITA/Branislav Bibel

9:50 Zdravotné poisťovne zaznamenali zvýšený záujem o e-recepty

Zdravotné poisťovne v posledných dňoch zaznamenali zvýšený záujem svojich poistencov o vystavenie elektronického receptu (e-receptu). Vyplýva to z vyjadrení štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) aj oboch súkromných zdravotných poisťovní (ZP) Dôvera a Union. Zároveň poukázali na to, že k dispozícii sú aj bezplatné aplikácie, prostredníctvom ktorých si Slováci môžu skontrolovať predpísané recepty.

9:35 Dopravný podnik Bratislava obmedzil v autobusoch výstup a nástup cez predné dvere

Dopravný podnik Bratislava (DPB) obmedzil od štvrtka nástup a výstup prednými dverami autobusov a trolejbusov. Informoval o tom vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík. Toto dodatočné preventívne opatrenie zaviedol pre spomalenie šírenia nového koronavírusu. Predné dvere autobusov a trolejbusov i priestor pri predných dverách sú výrazne označené. "Vyhradenie priestoru pri predných dverách bude taktiež viditeľne označené reflexnou páskou medzi držadlami a oznamom," priblížil Michlík. Dodal, že pri uzatvorených kabínach električiek nebol tento krok potrebný.

Zdroj: Tip čitateľa

9:25 Budova Národnej rady SR (NR SR) na Námestí Alexandra Dubčeka v Bratislave je v núdzovom režime. Vstup je povolený len oprávneným osobám, zamestnancom NR SR a poslancom zákonodarného orgánu. Z bezpečnostných opatrení nebude žiadnym ďalším osobám umožnený vstup. Informovala o tom Kancelária NR SR.

Zdroj: Vlado Benko Br.

9:02 Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici je od dnešného dňa až do odvolania pre verejnosť zatvorené. SBM o tom informuje na svojej internetovej stránke.

8:58 Mesto Zvolen od dnešného dňa obmedzuje chod mestského úradu skrátením stránkových hodín. Ako informoval referent pre styk s verejnosťou Martin Svatuška, ďalšie opatrenia sú výsledkom rokovania krízového štábu mesta Zvolen, pričom majú zabrániť prípadnému šíreniu koronavírusu vo Zvolene.

8:55 Nákazu koronavírusom u ukrajinských pacientov nepotvrdili

Ukrajinskí pacienti, ktorých v stredu po tragickej dopravnej nehode autobusu s dodávkou v Ružomberku - Černovej priviezli do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) SNP Ružomberok, nie sú nakazení koronavírusom. Na základe výsledkov testov to potvrdila hovorkyňa nemocnice Petra Dišková. Pri nehode zomrel vodič dodávky a jedna z jeho spolujazdkýň, viac ako 20 osôb utrpelo rôzne zranenia, a tak ich záchranári previezli do okolitých nemocníc. Vstupné vyšetrenia vo vojenskej nemocnici preukázali u dvoch pacientov zvýšenú teplotu a vzhľadom na možnú cestovateľskú anamnézu sa objavilo podozrenie na nákazu novým koronavírusom.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

"Výsledky všetkých šiestich pacientov sú negatívne. Všetci sú momentálne v stabilizovanom stave, jeden pacient je hospitalizovaný na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení, jeden na klinike infektológie a traja sú hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti," priblížila aktuálny stav starostlivosti Dišková.

8:45 Slovenská akadémia vied (SAV) sa ponúkla, že pomôže s testovaním. Denne by vedeli v SAV preveriť 500 vzoriek.

8:40 Oravské múzeum ruší všetky podujatia, hrad aj železnicu zatvorilo

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne ruší všetky podujatia s hromadným výskytom návštevníkov. Do odvolania zatvára Oravský hrad, Oravskú lesnú železnicu, Bibliotéku Čaplovičiany aj Florinov dom. Dôvodom je aktuálna situácia na Slovensku v súvislosti s potenciálnou nákazou novým koronavírusom. Múzeum o tom informuje na sociálnej sieti. "O ďalšej situácii budeme informovať na oficiálnej webovej stránke," dodáva múzeum.

Zdroj: FB/Oravský hrad / Orava Castle

08:30 O 11:00 zasadá Ústredný krízový štáb

Dnes o 11:00 zasadá Ústredný krízový štáb, ktorý by mal rozhodnúť, či sa plošne zatvoria všetky školy na Slovensku na 14 dní. Tiež po ňom bude známe, či bude povinná karanténa platiť pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia. V súčasnosti sa dvojtýždňová karanténa týka ľudí, ktorí sa vrátili z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu. Krízový štáb bude rozhodovať aj o tom, či sa skrátia otváracie hodiny klientskych centier.

Na Slovensku platí od dnešného dňa mimoriadna situácia

Pre riziko šírenia koronavírusu platí na Slovensku od rána 6:00 mimoriadna situácia. Vláda SR rozhodla o jej vyhlásení v stredu 11. marca. Na základe mimoriadnej situácie si štát môže napríklad vynútiť od firiem dodávky medicínskeho tovaru, ak ho majú. „Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom," vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva.

Peter Pellegrini a Denisa Saková počas toho, ako oznamujú mimoriadnu situáciu Zdroj: TASR – Dano Veselský ​

Ako v stredu 11. marca uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), pri vyhlásení mimoriadnej situácie má vláda právomoc prijať ďalšie opatrenia, nielen vo vzťahu k rozdeľovaniu ochranných prostriedkov zo skladu Štátnych hmotných rezerv, ale aj na zabezpečenie ďalšieho materiálu, ktorý je potrebné kúpiť. „Vláda nemôže byť v pozícii, že sa bude doprosovať niekomu, či nám niečo predá. Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie si vynútime dodanie určitého zdravotníckeho materiálu od slovenských firiem," povedal a zároveň spresnil, že tak môžu štátne organizácie urobiť formou príkazov a nariadení a nie správnym konaním, ktoré má dlhý a byrokratický proces.

Pellegrini upozornil, že v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie nie je vydané žiadne usmernenie na plošný odklad plánovaných operácií v nemocniciach. Ústavné zdravotnícke zariadenia sa podľa jeho slov majú pripraviť na to, ako zvládnuť situáciu, ak by prišlo k veľkému nárastu infikovaných novým koronavírusom, ktorí budú potrebovať intenzívnu starostlivosť. „Vtedy, samozrejme, bude potrebné reorganizovať plánované operácie. Samozrejme sa to nemôže dotknúť tých, kde sa vyžaduje záchrana života," dodal.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.