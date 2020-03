Slováci, zostaňte doma! Odkazuje Janka žijúca v Taliansku: Lekári musia rozhodovať, koho zachrániť

BRATISLAVA/RÍM - Trvalo viac ako dva mesiace, kým od prepuknutia nákazy v Číne dorazil nový koronavírus na Slovensko. Aj keď sa dá povedať, že je to v našej krajine ešte stále čerstvé, v Taliansku prežívajú nočnú moru. Slovenka Jana, ktorá žije blízko pri Verone, opísala, ako to vyzerá v európskom ohnisku nákazy a posiela Slovákom jasný odkaz.

Slovenska Jana žije blízko pri Verone na Severe Talianska. Svoj dôležitý apel na Slovákov uviedla na sociálnej sieti, ktorý sa ihneď stal veľmi komentovaný a zdieľaný. Ak niektorí Slováci spochybňujú opatrenia, ktoré v pondelok zvolil Ústredný krízový štáb SR kvôli koronavírusu, pravdepodobne teraz prehodnotia svoj prístup. "Žijem tu so svojími tromi deťmi a robím divadelné dielne v školách. Od 24. febrúara som aj s deťmi doma kvôli vírusu," začala s opisom svojej situácie Janka.

"Keď zatvorili školy, tak som si myslela, že to je prehnané, vo Verone nebol zaznamenaný žiadny prípad, najbližšia kontaminovaná oblasť bola od nás vzdialená 50 kilometrov," pokračuje Slovenka s tým, že to je len o niečo menej než z Bratislavy do Viedne. "Bolo v nej infikovaných 19 osôb a celá obec bola v karanténe so zákazom vchádzať a vychádzať. Benátsky kraj, kde bývame, je o niečo väčší, než tretina Slovenska a v to ráno mal 33 pozitivnych prípadov na Covid-19," prezradila v utorok Janka, pričom dodala, že školy sa zavreli v celom kraji, ale popoludňajšie aktivity ešte fungovali.

V pondelok večer mal taliansky premiér Giuseppe Conte príhovor, v ktorom oznámil, že celé Taliansko je tzv. chránená oblasť. "Sme v karanténe, môže sa ísť do práce, kto ešte prácu má, do obchodu a k lekárovi jedine, ak je to naozaj nevyhnutní," opísala, čo toto opatrenie pre ľudí znamená. "Môžeme sa ísť prejsť, ale nesmieme sa s nikým stretnúť, prípadne sa (ľuďom) treba vyhnúť a dodržať najmenej jednometrový odstup," pokračovala s tým, že inak je potrebné byť doma až do 3. apríla. Zatiaľ. "Lebo s vírusom je to tak, všetko je zatiaľ," uviedla.

Čo chce však odkázať svojim rodákom? "Na mojom Facebooku kolovali zo začiatku vtipy o koronovíruse, niektoré tie isté, čo teraz dávajú moji slovenskí facebookoví priatelia, no teraz už nie. Teraz je zaplnený basňami, želaniami, prosbami, povzbudeniami a takýmito fotografiami," uviedla smutnú realitu Janka, ktorá k svojmu príspevku na sociálnej sieti pridala aj fotografiu.

"Na fotke je vysilená zdravotná sestra, ktorá odpočíva medzi smenami. Lekári nechodia domov, nie je čas, oni hovoria na rovinu, že je to vojna," pokračovala Slovenska s tým že lekári majú ťažkú úlohu. "Musia rozhodovať, koho zachrániť a koho nie, podľa veku, podľa väčších šancí na prežitie." opísala smutnú taliansku realitu s tým, že lekári už dávno hovorili, "ostaňte doma!"

"Prečo to celé píšem? Neviem, mám pocit, že musím. Bojím sa o mojich rodičov, ktorí sú v Bratislave, vidím, čo sa tu deje a chcela by som, aby sa na tom ostatné štáty poučili a najmä by som si želala, aby sa Slovensko začalo hneď adekvátne brániť," vysvetľuje Janka z dôvodu, nech sa má kam vrátiť, keď sa raz toto všetko skončí.

"Ostaňte doma! je heslo, čo sa tiahne momentálne touto nádhernou krajinou. Mám vás rada. Ostaňte doma! je to, čo hovorím ja, keď volám domov mame," ukončila svoje vyznanie Slovenka Janka. V Taliansku je aktuálne vyše 10-tisíc nakazených a viac ako 820 mŕtvych.