Organizátori a mesto sa o zrušení ČSOB maratónu dozvedeli od novinárov! Lubyová im nedala nič vedieť

„Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón," uviedla ministerka školstva Martina Lubyová v nedeľu večer. Najviac zaskočený zostal riaditeľ podujatia ČSOB Marathon 2020 Jozef Pukalovič. „Najprv budeme žiadať oficiálne stanovisko. Potom sa k tomu vyjadríme. Priznám sa, že to bolo pre mňa prekvapujúce,“ povedal pre topky.sk Pukalovič.

Stále čaká na oficiálny list z rezortu školstva. Medzitým však už stihol komunikovať s regionálnym hygienikom, ktorý mu tiež akciu neodporučil. „Sú síce štyri týždne do akcie, no všetky názory smerujú k tomu, aby sme zvážili organizáciu podujatia. Počkáme si. Potrebujem naozaj oficiálne stanovisko,“ zdôraznil. Do úvahy pripadá ešte možnosť, že podujatie, na ktoré prihlásených takmer 8,5 tisíc ľudí sa nezruší, ale len presunie na iný termín. „Chceme ísť krok za krokom. Nechceme, aby akékoľvek rozhodnutie bolo v nejakom chvate. Je to pre nás veľká komplikácia,“ vyhlásil Pukalovič. S partnermi a magistrátom zvážia, čo bude ďalej.

Jedným z partnerov podujatia je aj mesto Bratislava, ktoré zabezpečuje spolu so starostami mestských častí a políciou trate, kadiaľ by sa malo bežať. „Rešpektujeme rozhodnutie ministerstva školstva. Akurát spôsob, akým to oznámili, mohli zvážiť a zmeniť. Nakoľko sme sa o zrušení podujatia dozvedeli z médií,“ zdôraznil pre topky.sk viceprimátor pre školstvo, šport a bezpečnosť Juraj Káčer. Ten potvrdil, že s organizátormi podujatia ČSOB Marathonu 2020 je mesto v kontakte.

Na otázku, či by sa mal zrušiť aj plánovaný beh Devín – Bratislava, ktorý je o týždeň neskôr ako ČSOB Maratón odpovedal: „Situácia sa vyvíja. Ak má ale logiku zrušenie ČSOB Marathonu, tak o týžden beh Devín - Bratislava by mal byť tiež zrušený. Budeme sa o tom rozprávať, ale pravdepodobne bude výsledok rovnaký.“

Zrušenie alebo preloženie ČSOB Marathonu podporuje starosta Ružinova Martin Chren. Mestská časť Ružinov je jednou z dotknutých častí, kadiaľ vedie trať maratónu.