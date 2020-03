Sulík a Kiska, ostanú šéfovať stranám? Predseda Za ľudí pôsobí dojmom, akoby ho politika obťažovala, tvrdí politológ

BRATISLAVA - Predpokladalo sa, že bývalý prezident Andrej Kiska so stranou Za ľudí osloví v parlamentných voľbách viac voličov. Získal najmenej zo všetkých opozičných strán 5,77 percenta. Niektorí viac očakávali aj od Richarda Sulíka a SaS, ktorý nakoniec získali 6,22 percent. Budú strany meniť predsedu a kto by pripadal do úvahy? Politológ vidí zmenu v jednej strane úplne jasne.

Richard Sulík po voľbách povedal, že zmenu lídra dá na diskusiu. Najviac krúžkov po ňom získala Lucia Nicholsonová, ktorá sa na návrat na Slovensko z Európskeho parlamentu nechystá. A druhým je podpredseda parlamentu Martin Klus. „Podľa môjho názoru je naďalej nespochybniteľným lídrom. Stačí si spomenúť, ako nám niektoré prieskumy pred voľbami ukazovali, že sme pod hranicou zvoliteľnosti a bola to práve usilovnosť aj charizma Richarda Sulíka, ktorá nám vo veľkej miere pomohla dostať sa do parlamentu. Osobne som nikdy nemal ambície kandidovať na predsedu strany,“ povedal Martin Klus, o ktorom sa špekuluje ako o horúcom kandidátovi na post ministra zahraničných vecí.

Aj podľa politológa Radoslava Štefančíka SaS meniť lídra nebude. „Richard Sulík sa svojich potenciálnych nástupcov zbavil ešte pred voľbami a prakticky nikto, kto by sa mu rovnal, v strane neostal. Netreba zabúdať na fakt, že výsledok SaS nemôže byť pre nikoho sklamaním, pretože sa očakával. SaS s výnimkou jedných volieb, kedy pravicový volič zostal zaskočený správaním sa „gazdu pravice“ Radoslava Procházku a preto radšej volil SaS, nikdy nebola silnou stranou. Tá hŕstka členov SaS navyše môže byť vďačná, pretože po tom, ako sa Sulík zbavil svojich konkurentov, hrozilo, že strana z parlamentu definitívne vypadne“ povedal politológ. Preto podľa jeho slov na výmenu lídra strany v tejto chvíli nie je dôvod. A v SaS sa určite radujú a nesmútia.

Úplne iná situácia je v strane Za ľudí. Radoslav Štefančík je presvedčený, že Kisku výsledok volieb musel zložiť, aj keď si prakticky za to môže sám. Ešte prednedávnom sa totiž videl v pozícií budúceho premiéra. „Ak by sa svojho času spojil s PS/Spolu, vyleteli by v prieskumoch tak vysoko, že efekt snehovej gule, ktorého sme boli svedkami v prípade OĽaNO, mohli zažiť práve oni,“ myslí si politológ.

V prípade, že by sa Andrej Kiska rozhodol odstúpiť z funkcie, Radoslav Štefančík si miesto neho nevie nikoho iného predstaviť len Veroniku Remišovú. Jej meno sa v budúcej vláde skloňuje na viacerých postoch. „Keď sa svojho času Igor Matovič stiahol z očí verejnosti a nechal to na pleciach Veroniky Remišovej, ten patologický subjekt s názvom OĽaNO si v prieskumoch verejnej mienky počínal veľmi dobre,“ tvrdí. Dodáva, že práve ona by bola dobrou náhradou Andrea Kisku, ktorý navonok pôsobí skôr dojmom, že ho spravovanie vecí verejných mimoriadne obťažuje.