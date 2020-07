Uvažovali sme nad zrušením verejného obstarávania hardvérov, hovorí Saková

Denisa Saková

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Verejné obstarávanie na dodávku hardvérov sa pripravilo v súlade s požiadavkami rezortu vnútra i zákonom. V reakcii na zrušenie obstarávania súčasným vedením Ministerstva vnútra (MV) SR to uviedla exministerka vnútra a poslankyňa parlamentu Denisa Saková (nezaradená). Pripomenula, že rezort pod jej vedením uvažoval o zrušení verejného obstarávania, no ponechal to už na nové vedenie rezortu.