VOĽBY 2020 Matovič by rád získal do vlády stranu Za ľudí: Otázku ochranky bude riešiť s kompetentnými

BRATISLAVA - Stranu Za ľudí by hnutie OĽaNO veľmi rado získalo do vlády. Po stretnutí s predsedom strany Za ľudí Andrejom Kiskom to uviedol líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý je stále v rámci možnosti vytvoriť štvorkoalíciu optimista.

Podľa jeho slov však nešlo na utorkovom stretnutí o presviedčanie, aby vznikla štvorkoalícia aj s hnutím Sme rodina. Skôr podľa neho s Kiskom hovorili o možnosti zabrániť niečomu, z čoho teraz vznikajú isté obavy. "Hovorili sme spolu o vzniku akejsi protikorupčnej jednotky, ktorá by pozorne monitorovala správanie nominantov a členov vlády," povedal Matovič. Kiska takúto myšlienku prijíma, zopakoval, že rozumie snahe vytvoriť ústavnú väčšinu, zopakoval však tiež, že by uprednostnil vládu bez Borisa Kollára. Podľa neho v strane Za ľudí existujú pochybnosti o "určitých menách a skutočnostiach", ktoré sa s hnutím Sme rodina spájajú. "Máme dohodnuté ďalšie stretnutie v priebehu dvoch dní, ešte pred štvrtkovým (5. 3.) predsedníctvom našej strany, ktoré mi má autorizovať rokovanie o koalícii. Položil som otázky, na ktoré mi má Igor Matovič odpovedať," povedal.

Či sa výhrady týkajú ekonomického experta Sme rodina a presadzovania výstavby nájomných bytov, ako to naznačil šéf SaS, ani jeden nepotvrdil. "Potrebujeme, aby sme i veci neodkazovali cez médiá," zdôraznil Matovič. Prípadné otvorenie hodnotových otázok v budúcej vláde je podľa Matoviča o dohode budúcich koaličných strán. "Naďalej zo strany OĽaNO platí, že nepôjdeme do vlády, ktorá chce presadiť registrované partnerstvá či napríklad uvoľnenie drogovej politiky. Áno, sú tu otázky zvýšenej ochrany života, kde si myslíme, že by nemali byť poslanci limitovaní, aby nepredkladali návrhy. Chceme však uistiť liberálnejšiu časť spoločnosti, že nechceme vzbudzovať dojem, že sa vraciame do stredoveku, a prijímať niečo, čo by malo byť Achillovou pätou budúcej koalície," povedal Matovič.

Žiadne posty dohodnuté nie sú, ochranka zostáva otázkou

O obsadení postov budúcich ministrov Kiska povedal, že ministrom by mal byť čo najväčší možný odborník s morálnou integritou. "Žiadne mená ani posty však dohodnuté nie sú," zdôraznil Matovič. Matovič sa ako víťaz sobotných (29. 2.) volieb už neformálne stretol s predsedom SaS Richardom Sulíkom i s lídrom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom. V pondelok (2. 3.) absolvoval aj stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Hlava štátu na stretnutí avizovala, že prijme i lídrov SaS, Za ľudí a Sme rodina a ak sa potvrdí, že tieto subjekty majú záujem ísť do koalície, poverí Matoviča zostavením vlády.

Otvorenou otázkou zatiaľ zostáva, či a za akých podmienok bude Igor Matovič využívať služby ochranky, pokiaľ zasadne do kresla premiéra. Líder OĽaNO to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii, na ktorej odpovedal na otázku, či stále platí, že si neželá mať ochranku."Priznám sa, že som si myslel, že ak mi ju pridelia, už sa jej nezbavím," objasnil. "A neviem si predstaviť, že na dovolenke s rodinou budem mať stále niekoho za zadkom, hoci preto, že je tam preto, aby ma chránil. Zo všetkého najviac si cením svoju slobodu," dodal. Na druhej strane si uvedomuje, že vo funkcii premiéra by bol vystavený zvýšeným bezpečnostným rizikám. "Pokiaľ viem, je v určitých momentoch možné služby ochranky odmietnuť. Budem sa o tom s komptetentnými rozprávať," dodal.