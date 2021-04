TRAPAS v prezidentskom paláci! Nový minister u Čaputovej nezabodoval: FOTO Zahoďte to seno, pán Lengvarský

BRATISLAVA - Za posledné obdobie sme boli svedkami viacerých návštev v prezidentskom paláci ale aj výjazdov prezidentky Zuzany Čaputovej, pri ktorých sa to nezaobišlo bez nejakej kytice ako prejavu úcty. S odborníkmi sme sa pozreli na to, aké kytice sa ocitli v rukách pani prezidentky za posledné obdobie a veru ... niektorí sa majú ešte čo o kyticiach učiť.

Dnes sme boli napríklad aj pritom, ako nový minister zdravotníctva a generál Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) prišiel za pani prezidentkou aj ohľadom zmluvy ruského Sputnika V. Pri tejto príležitosti ale zvolil kyticu, za ktorú ho zvozili aj naši čitatelia.

Akoby ich natrhal v lese

Lengvarského mnohí naši čitatelia pokarhali práve kvôli kytici, ktorú prezidentke na stretnutie priniesol. Niektorým dokonca pripadala, ako keby ju len narýchlo natrhal niekde v lese. :-)

Zdroj: Facebook/Topky

VIDEO Minister Lengvarský u prezidentky Zuzany Čaputovej:

Čo na to flóristi?

Pri tejto príležitosti sme sa pozreli aj na ďalšie 2 kytice, ktoré sa za posledné obdobie v paláci alebo v rukách prezidentky objavili. Oslovili sme aj odborníkov, flóristov, ktorí sa aranžovaniu kytíc dlhodobo venujú. Tou prvou je Kristína Dudek z Galérie kvetín v Bratislave a druhým je známy flórista a umelec Paľo Onder, ktorý žije a pôsobí v Londýne.

Prvým na rade je teda spomínaný minister a generál Vladimír Lengvarský, ktorého kytica práve veľa úspechu nepobrala. "Kytica, ako celok, pokiaľ by bola darovaná bežnej žene, ktorá má rada lúčne, moderné kytice, by neurazila, ale pokiaľ sa mám na kyticu pozerať ako na kyticu pre elegantnú dámu, pani prezidentku, tak mám niekoľko výhrad. Kytica je príliš košatá/strapatá, čo robí panicum, malo byt vtiahnuté viac do kytice alebo vôbec, je až moc tmavá - prevláda v nej veľa fialovej, ktorá pri limonke ide do ružova a eryngium (to sú tie fialovo-modré bodliačiky) je úplne nevhodné," skonštatovala Dudek pri kytici ministra zdravotníctva.

Priveľká kytica od Lengvarského?

Podľa Dudek je kytica navyše veľká. "Mala by byť o niečo menšia, použitý je aj chamelaucium v bielej farbe, asi aby trošku rozsvetlil tmavý pocit z kytice, ale neúspešne.... Iný dojem môže byť s kytice naživo. Podľa môjho názoru by mala byť uhladenejšia, guľatá, o niečo menšia a hlavne svetlejšia. Volila by som skôr miesto fialových ruží biele a rúžové a miesto bodliačikov (eryngia) by som dala krásne, voňavé biele frézie," okomentovala Lengvarského výtvor Dudek.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Ešte malý detail na viazaní. Stuhy by nemali pretŕčať cez listy a stuha by nemala visieť. Každopádne si myslím, že pri výbere tejto kytice bol určite dobrý úmysel a že kytica určite pani prezidentku potešila," dodala Dudek.

Paľo Onder mal k tomu tiež čo povedať. "Nepovedal by som, že Lengvarského kytička je burina. Skôr sú tam použité lúčne kvety a nejaké ružičky. Celkovo mi príde kytička pekná, no podľa mňa na takúto príležitosť sa hodia trošku väčšie kvety. Oveľa väčšie ako tie, ktoré tam má. Kytica to nie je zlá, určite ňou prezidentku neurazil," myslí si zahraničný flórista Onder.

Kvety by mali byť čiastočne zabalené, ako alergik by som sa mu nepoďakoval, dodal Onder

"Ja, ako človek, ktorý má alergiu na trávnaté porasty, by som sa mu ako alergik za takú kyticu nepoďakoval. Okrem toho je to, ako som už povedal, trochu nevhodná kytica na túto príležitosť," dodal Onder, ktorému na všetkých troch kyticiach ale prekáža, že nie sú zabalené v ochrannom obale tak, aby si prezidentka nezašpinila svoje šaty.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kytica od riaditeľky ŠÚKL-u

"Kytica od pani riaditeľky ŠÚKL pre prezidentku je pekná a vhodná. Akurát viazanie kytice by malo byt dôslednejšie prevedené," myslí si flóristka Dudek z Bratislavy.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Onder zopakoval, že ani v tomto prípade nebola kytica zabalená, čo je vlastne jediná vec, ktorú jej vytkol. "Keď ide o tieto protokolové veci, tie kytičky by mali byť nejako obalené tak, aby čo najčistejšie sa dali odovzdať a aby sa s nimi najčistejšie dalo manipulovať," myslí si Onder.

"Trošku veľká kytica, tvarovo by celkom aj ušla. Vyzerá byť aj ťažká a pripomína narodeninovú kyticu. Stonky tu však nie sú dobre uložené, flóristu, ktorý má toto na svedomí by som zvrzol. Mohli byť uložené aspoň do špirály, keď už sa neunúvali ich zabaliť," konštatuje Onder.

Kytičky od prezidentky na MDŽ

"Ku kytičkám od pani prezidentky k MDŽ nemám výhrady," dodala flóristka Dudek, pričom Onder zotrváva pri tom, aby boli kytice obalené. "Táto veľkosťou vyhovuje aj tvarovo. Zase ale nemá žiadny "oblečok" ale myslím si, že patrí do kategórie lacnejších, jarných kvietkov. Bude to asi aj tým, že tie kytice musela dávať toľkým ženám. Tam sa trochu šetrilo. Tá farebná kombinácia červenej so žltou nie je moja obľúbená, ale myslím, že pre tie ženy to bolo vhodné," myslí si Onder. "Ako vidím, pani prezidentka nečítala moje minulé vyjadrenia o kyticiach, pretože kvietky by mali byť obalené," dodal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Odporúčanie na záver

Flórista Paľo Onder si ešte na záver neodpustil odporúčanie pre slovenských flóristov aj ľudí, ktorí kvety rozdávajú (politici). "Odporučil by som, aby nikdy nedávali červené ruže. Tie sú pre zaľúbených. Všimol som si tiež, že tam nikde nie sú jasne uložené výrazné kvety, kde by som to vedel ľahko čítať. Tie gerberky od pani prezidentky sú celkom farebné, tá od pána Lengvarského je taká poľnejšia. Od pani Baťovej je taká kytičke, že je v nej "všeho-všudy", všimol som si tam aj voňavé kvety, ale je to ťažko čitateľné," povedal na záver Onder.