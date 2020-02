Školy môžu tento rok prísť o dvetisíc učiteľov: Problémom je vysoký vek nad 65 rokov

Na slovenských školách v súčasnosti učí vyše 2 000 pedagógov, ktorí majú 65 rokov a viac. Z celkového počtu učiteľov ide o 2,55 percenta. V preddôchodkovom veku, teda 60 až 64-ročných, je viac ako 7 300, čo je 8,91 percenta z celkového počtu.

Pracovný pomer sa pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí dovŕšili 65 rokov do 31. augusta 2019, skončí najneskôr 31. augusta 2020. Riaditeľom až po uplynutí ich funkčného obdobia. Ministerstvo zamestnávateľom odporučilo oznámiť svojim zamestnancom ukončenie pracovného pomeru najmenej jeden mesiac dopredu, a to najneskôr do konca augusta 2020. S riaditeľom školy sa učitelia môžu dohodnúť na predĺžení zmluvy, no maximálne o dva roky. Zároveň platí, že od školského roka 2019/2020 nie je možné prijať na neurčitý čas do práce učiteľa alebo odborného zamestnanca, ktorý má 65 rokov.

„Vzhľadom na možnosť výkonu pracovnej činnosti aj po dosiahnutí veku 65 rokov opatrenie nepredstavuje ohrozenie činnosti škôl a školských zariadení z dôvodu chýbajúcich pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov," uviedol rezort školstva v auguste 2018, keď bol zákon v medzirezortnom pripomienkovaní. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vtedy vyjadrilo vieru, že spolu s ďalšími opatreniami, ktoré plánovalo, sa im podarí motivovať najmä začínajúcich mladých učiteľov, aby mohla nastať generačná výmena.

Podľa Hall z iniciatívy To dá rozum je dôležité najskôr zatraktívniť miesta učiteľov, a potom navrhovať reštriktívne opatrenia takéhoto typu. „Inak sa školy môžu dostať do veľkých problémov pri zabezpečovaní odborného pokrytia výučby,“ dodala. Štatistika ohľadom veku učiteľov sa spracúva každých šesť rokov. V roku 2014 bolo takmer 1 700 učiteľov, ktorí mali 65 a viac rokov.