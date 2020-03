Optimalizácia siete škôl môže ušetriť 17 miliónov eur ročne, tvrdia analytici

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Účelnejšia a hospodárnejšia organizácia siete škôl by mohla priniesť ročne úsporu 17 miliónov eur, z toho zhruba 15 miliónov eur na osobných nákladoch. Vyplýva to z Revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe, ktorú vypracoval Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR. Analytici v nej uvádzajú, že presun študentov do väčších škôl by pomohol aj vyššej kvalifikovanosti výučby. Menej efektívna sieť a výsledný vyšší počet zamestnancov viaže finančné prostriedky, ktoré by podľa nich mohli slúžiť na odmeňovanie kvality.