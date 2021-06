VIDEO Z tejto ženy je Pellegrini namäkko: Novú posilu Zuzku predstavil na lúke, prebral ju Druckerovi?

Dolinková posilní rady Hlasu-SD a Pellegrini z nej chce mať dokonca podpredsedníčku strany.

BRATISLAVA - Do mimoparlamentnej strany Hlas-SD vstupuje prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Zuzana Dolinková. Mala by sa stať podpredsedníčkou. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii líder Hlasu Peter Pellegrini, ktorý ju do funkcie navrhne. Dolinková tak robí po tom, ako niekoľko mesiacov pôsobila v Dobrej voľbe Tomáša Druckera. Pellegrini však tvrdí, že Hlas teraz nepôjde cestou vykrádania konkurenčných kandidátok.