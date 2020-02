VOĽBY 2020 Na Slovensku sa o týždeň konajú desiate parlamentné voľby od pádu komunizmu

BRATISLAVA - Presne o týždeň čakajú Slovensko desiate voľby do Národnej rady SR (NR SR) od nežnej revolúcie v roku 1989. Rozhodnúť o zložení parlamentu môže približne 4 445 000 voličov. Volebné miestnosti budú otvorené od 07:00 do 22:00. Ak si to vyžiadajú miestne podmienky, môžu sa volebné miestnosti otvoriť skôr, najviac však o dve hodiny. Riadi ich Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá zároveň aj zverejní výsledky volieb. O hlasy voličov sa uchádza spolu 25 politických subjektov.

Kandidát sa môže vzdať alebo ho môžu odvolať najneskôr 48 hodín pred začiatkom volieb, teda do 27. februára do 07:00. Okrem kandidátov sa môže zmeniť aj počet kandidujúcich politických strán, a to v prípade, že sa niektorá zo strán rozhodne neísť do volieb a stiahne svoju kandidačnú listinu. Môže to spraviť tiež najneskôr 48 hodín pred voľbami. Stiahnutie kandidačnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.

Kandidujúce strany či hnutia mohli začať volebnú kampaň dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnili v Zbierke zákonov SR, teda 5. novembra 2019. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín pred dňom konania volieb, čo bude vo štvrtok 27. februára o 7:00. Posledné prieskumy verejnej mienky sa dali zverejniť 15. februára, teda 14 dní pred voľbami. V deň volieb až do skončenia hlasovania je zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov zakázané.

Voličov informovali o konaní volieb obce, ktoré do každej domácnosti do začiatku februára doručili oznámenie o čase, mieste a spôsobe hlasovania. V obciach, kde je možné v úradnom styku používanie jazykov národnostných menšín, sa na základe zákona o používaní jazykov národnostných menšín volebné oznámenia posielali aj v jazyku národnostnej menšiny.

Voliť sa dá iba s občianskym preukazom

Voliť sa dá iba s občianskym preukazom. Pas sa na hlasovanie použiť nedá, nie je v ňom totiž uvedené trvalé bydlisko. Ak voliči požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu a v deň volieb ho ešte nebudú mať, stačí, ak okrskovej volebnej komisii predložia žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z polície. Právo voliť do NR SR má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov. Februárové parlamentné voľby budú voličskou premiérou pre približne 213-tisíc voličov.

Voliť sa dá aj mimo trvalého bydliska. Na hlasovanie v ľubovoľnej volebnej miestnosti si treba vopred vybaviť hlasovací preukaz. Hlasovať o budúcom zložení parlamentu môžu aj občania SR s trvalým pobytom v zahraničí a tí občania SR, ktorí budú v čase volieb v zahraničí, a to poštou. O voľbu poštou zo zahraničia pre tieto voľby požiadalo vyše 55-tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí.

Za poslanca NR SR môže byť zvolený občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahne vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska. Prekážkou práva byť volený za poslanca parlamentu je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a zbavenie spôsobilosti na právne úkony. Na predchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa konali 5. marca 2016, sa z celkového počtu 4 426 760 oprávnených voličov zúčastnilo 2 648 184 ľudí, čo znamenalo 59,8 percentnú účasť.