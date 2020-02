MIMORIADNE Vláda odklepla 13. dôchodok aj zvýšenie prídavkov! Chcú to schváliť pred voľbami: Ostrá reakcia opozície

Predseda vlády Peter Pellegrini povedal, že Smer chce zvolať mimoriadnu schôdzu, na ktorej plánuje v skrátenom legislatívnom konaní riešiť vyššie prídavky pre deti, trináste dôchodky a situáciu okolo Istanbulského dohovoru. Zvolanie schôdze podporil aj predseda parlamentu Andrej Danko, ktorého podmienkou bolo, aby vláda predložila do parlamentu aj Istanbulský dohovor a zrušenie diaľničných známok. Tretia vládna strana Most-Híd program takejto schôdze nepodporí.

Opozícia sa chce chopiť moci

Slovensko si môže dovoliť zvýšenie prídavku na dieťa či zavedenie 13. dôchodku. Vyhlásil to premiér s tým, že by mali byť financované z lepšieho výberu daní, ako aj škrtaním niektorých výdavkov v rámci kapitol. Opozícii ide podľa neho len o to, aby sa akýmkoľvek spôsobom chopila moci a jej poslanci si sadli na ministerské miesto. Opozícia podľa neho nebola schopná prijímať opatrenia v prospech ľudí.

Vláda v stredu schválila niekoľko opatrení, a to zvýšenie prídavku na dieťa, zavedenie 13. dôchodku či zrušenie diaľničných známok. „Tieto kroky vnímam ako zodpovedné a investíciu do budúcnosti národa. Chcem vyzvať všetky opozičné strany, aby prestali kritizovať tieto opatrenia, lebo im čoskoro dáme možnosť v Národnej rade (NR) SR v priamom prenose povedať, ako sa postavia k rodinám s malými deťmi, k slovenským seniorom,“ vyhlásil po rokovaní vlády.

Opatrenia pomôžu státisícom ľudí

Opatrenia schválené vládou podľa Pellegriniho pomôžu státisícom ľudí. „Sľúbil som, že budeme pracovať do posledného dňa a rovnako si myslím, že parlament je pripravený o týchto opatreniach rokovať. Preto sme schválili aj návrhy na skrátené legislatívne konanie. Sú na to splnené dôvody,“ doplnil premiér. Financovanie opatrení má byť podľa premiéra "kombináciou viacerých zdrojov" a bude predmetom rokovaní o návrhu rozpočtu na jeseň tohto roka.

Časť zdrojov má pochádzať z vyššieho výberu v rámci sociálneho poistenia, ďalšie zdroje majú byť z boja s daňovými podvodmi, škrtať sa majú aj výdavky v niektorých kapitolách, v ktorých je čerpanie zdrojov pomalšie. „Nepovažujem to za komplikované, slovenské verejné financie ešte vždy zvládli zafinancovať všetky takéto opatrenia. Je to opatrenie, ktoré skončí v peňaženkách seniorov či rodičov detí. Je našou povinnosťou nájsť spôsob, ako tieto programy zafinancovať,“ podotkol premiér.

Ak prezidentka odmietne, chcem počuť dôvod

V súvislosti s tým, či prezidentka SR Zuzana Čaputová tieto novely podpíše, Pellegrini uviedol, že bude zvedavý na jej zdôvodnenie, ak tak neurobí. „Ak by ho odmietla s veľmi veľkým záujmom by som si chcel vypočuť zdôvodnenie toho, ako slovenským deťom zoberie z peňaženiek 25 eur,“ podotkol premiér. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) vyčíslil, že prídavok na dieťa poberá viac ako 600.000 rodín.

„Tento príspevok sa valorizuje na základe rastu životného minima. Za desať rokov vzrástol o necelé tri eurá. Treba povedať, že to, čo si dokázal kúpiť za jedno euro v roku 2010, celkom iste rodič nedokáže kúpiť v 2020,“ uviedol Richter s tým, že sa zachovajú všetky jeho podmienky poberania platné doteraz. Teda bude zachovaný aj osobitný príjemca pri tejto dávke. „Čo sa týka vplyvov, na rok 2020 je nulový. Ročné dosahy budú 320 miliónov eur. Rodinné prídavky sa vyplácajú vždy o mesiac neskôr, teda v prvom týždni ďalšieho mesiaca,“ doplnil Richter. Od roku 2006 je na Slovensku v legislatíve zakotvený vianočný príspevok pre dôchodcov. Podľa ministra dozrel jeho "čas na transformáciu na 13. dôchodok". „Každý jeden dôchodca obdrží 13. dôchodok vo výške priemeru, je to absolútne objektívne a spravodlivé," dodal Richter.

Koalícia PS/SPOLU podáva trestné oznámenie

Koalícia strán PS/SPOLU podáva trestné oznámenie na niekoľkých členov vlády za zneužitie právomocí verejného činiteľa a z marenia úlohy verejným činiteľom. Po podaní trestného oznámenia na Generálnej prokuratúre SR to povedal predseda Spolu Miroslav Beblavý. Podľa neho sa toho dopustili tí členovia vlády, ktorí dnes dopoludnia schválili návrhy zákonov o trinástom dôchodku, prídavkoch na dieťa a diaľničných známkach. Beblavý zdôraznil, že schválením týchto návrhov dvojnásobne porušili zákon.

„Keď obyčajný človek poruší zákon, tak nikoho nezaujíma, či má nejaký úmysel alebo robí len predvolebnú korupciu. Každopádne za to musí pykať. Členovia vlády sú zjavne zvyknutí na to, že oni keď niečo urobia, tak tie dôsledky znášať nemusia. Stačí, keď vyhrajú ďalšie voľby alebo sa vyvodí politická zodpovednosť,“ povedal Beblavý. Poukázal na to, že po schválení týchto zákonov bude mať od Slovenska horšie verejné financie spomedzi členských štátov Európskej únie už iba Rumunsko. „Trestnoprávna zodpovednosť však nie je iba na členoch vlády, ale aj na poslancoch parlamentu, ktorí v tejto veci zvolávajú mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR,“ dodal Beblavý.

Smer pácha volebnú korupciu, tvrdí SaS

Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová dnes tiež podala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR pre podozrenie z prípravy trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Reaguje tak na rozhodnutie vlády schváliť zdvojnásobenie rodinných prídavkov a vyplatenie 13. dôchodku.

„Je evidentné, že členovia vlády SR, ako aj niektorí poslanci NR SR budú konať v rozpore s Rokovacím poriadkom NR SR, ako aj výdavkovým stropom, ktorý prijala minulý mesiac vláda. Navyše je tu podozrenie, že porušia aj trestný zákon, keďže chcú získať pre seba neoprávnenú výhodu v podobe lepšieho volebného výsledku. A tak nepriamym úmyslom spôsobiť štátnemu rozpočtu škodu vo výške cca 350 mil. eur, čo je predpokladaná suma na zaplatenie ich sľubov,“ priblížila dôvody.

Orgány činné v trestnom konaní sa tak podľa strany SaS musia prioritne zaoberať touto volebnou korupciou. „Chceme robiť zodpovedné kroky v sociálnej oblasti, nebránime sa zodpovednému zvyšovaniu dávok, ale toto sa nedá robiť dva týždne pred voľbami a porušovaním zákonov. Smeráci už v roku 2010 sľubovali 13. dôchodok a zvýšenie rodinných prídavkov, mali dve vlády na to, aby to presadili, avšak neurobili nič. Teraz znásilňujú zákony, aby si kúpili ľudí,“ uzavrela Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Trinásty dôchodok pre penzistov

Dôchodcovia majú ku koncu tohto roka dostať 13. dôchodok. Má byť vo výške súčasného priemerného dôchodku, teda 460,40 eura, predčasní dôchodcovia by mali dostať 433,20 eura. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v stredu schválila vláda. O novele sa bude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. „Účelom návrhu zákona je posilnenie práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu a pri strate živiteľa zavedením novej dôchodkovej dávky. Súčasná úroveň dôchodkových dávok je najmä pri nízkopríjmových poberateľoch nepostačujúca,“ zdôvodnilo ministerstvo práce skrátené legislatívne konanie.

Na 13. dôchodok majú mať nárok všetci poberatelia dôchodku. Jeho výška má byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Poberateľovi sólo starobného dôchodku sa vyplatí 13. dôchodok v sume zodpovedajúcej priemernej mesačnej sume starobného dôchodku. „V prípade, ak bude mať poistenec nárok na viacero dôchodkových dávok, vyplatí sa len jeden 13. dôchodok a to ten, ktorého suma je najvyššia," uvádza sa v návrhu zákona. Z analýzy sociálnych vplyvov k návrhu zákona vyplýva, že predčasní dôchodcovia by mali dostať 433,20 eura. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 137,70 eura, priemerný dôchodok vdov je 263,10 eura, vdovcov 208,80 eura. V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 380 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209,90 eura. Sociálny dôchodok by mal dosiahnuť 255 eur a invalidný dôchodok z mladosti by mal byť vo výške 280,5 eura.

Celkovo by sa toto opatrenie malo dotknúť 1,4 milióna ľudí. Financovanie 13. dôchodku má byť s výnimkou sociálneho dôchodku a invalidného dôchodku z mladosti financované zo základných fondov starobného poistenia a invalidného poistenia. Z analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy vyplýva, že celkovo sa očakávajú zvýšené výdavky rozpočtu verejnej správy z dôvodu zavedenia a vyplatenia trinásteho dôchodku všetkým poberateľom dôchodkových dávok na úrovni približne 442,2 milióna eur v tomto roku, na úrovni 477,2 milióna eur v budúcom roku, v roku 2022 by mali dosiahnuť 514,1 milióna eur a v roku 2023 by mali predstavovať 553,3 milióna eur.

Zdvojnásobenie prídavku na dieťa

Rodičia by si mali finančne prilepšiť. Vláda v stredu schválila návrh novely zákona o prídavku na dieťa, ktorý má zabezpečiť jeho zvýšenie, a to plošne aspoň na sumu 50 eur. Parlament sa má týmto návrhom zaoberať na mimoriadnej schôdzi v rámci skráteného legislatívneho konania. Zvýšenie prídavku na dieťa bude v budúcom roku 2021 predstavovať 25,05 eura mesačne. „Návrh zákona má za cieľ poskytnúť rodičom nezaopatreného dieťaťa väčšiu podporu zo strany štátu a čiastočne odbremeniť rodičov od finančných výdavkov, ktoré im vznikajú v dôsledku zabezpečovania starostlivosti o nezaopatrené dieťa," konštatuje rezort práce v dôvodovej správe k novele zákona s tým, že súčasná suma tejto dávky sa aj napriek každoročnej valorizácii javí ako nepostačujúca.

V budúcom roku sa zvýšenie prídavku na dieťa bude priemerne mesačne týkať 1.087.900 detí, priemerne mesačne by sa malo opatrenie dotknúť 651.830 poberateľov príspevku a vyžiadať by si malo takmer 300 miliónov eur. „Návrh bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s nezaopatrenými deťmi, respektíve na ich príjmy. Zvýšenie sumy prídavku na dieťa bude mať pozitívny vplyv na všetky domácnosti s nezaopatrenými deťmi, ktoré poberajú túto dávku," očakáva rezort práce.

Mimoriadna schôdza

Strana Smer-SD chce iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by poslanci tieto návrhy schválili v skrátenom legislatívnom konaní. Zvolanie schôdze podporia SNS a ĽSNS, proti mimoriadnej schôdzi je Most-Híd. Šéf Mostu-Híd Béla Bugár namietal, že tieto návrhy spôsobia „dieru“ v rozpočte 800 miliónov eur a poukázal na rozhodnutie vlády o obmedzení výdavkov.

Na to, aby bola schôdza uznášaniaschopná sa musí prezentovať aspoň 76 poslancov zo 150. Smer, SNS a ĽSNS majú dohromady 74 poslancov. Ak sa k nim pripočítajú aj hlasy troch nezaradených poslancov Rastislava Holúbka, Petra Marčeka a Martiny Šimkovičovej, ktorí pomerne často hlasujú s vládnymi stranami, tak Smer a SNS pretlačia program schôdze aj bez Mostu-Híd.

Kritika

Postup vlády pri schvaľovaní dvojnásobných prídavkov na deti a trinástych dôchodkov kritizuje Asociácia priemyselných zväzov (APZ). „Nikdy sme neboli proti sociálnym opatreniam či úľavám pre ľudí a firmy. Na druhej strane, takto závažné a finančne náročné opatrenia prijaté v skrátenom legislatívnom konaní, bez vyčíslenia dopadov či akejkoľvek analýzy, môžu Slovensku veľmi uškodiť. Naša krajina potrebuje koncepciu a plán, nie nepremyslené opatrenia,“ povedal generálny sekretár APZ Andrej Lasz. Upozornil na to, že vláda sa odmietla v tomto roku zaoberať návrhmi dôležitých opatrení, ktoré by pomohli firmám aj ich zamestnancom.

„Odôvodnila to tým, že sa nachádzame na konci volebného obdobia a parlament už zasadať nebude. Je preto zarážajúce, že doslova niekoľko dní pred voľbami už nie je problém zvolať rokovanie vlády aj parlamentu," dodal Lasz. Výhrady k postupu vlády má aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). „Očakávame, že v zásadných otázkach týkajúcich sa ekonomiky, verejných financií a podnikateľského prostredia sa vláda SR obráti na oficiálnych sociálnych partnerov – členov tripartity," uviedol tajomník RÚZ Martin Hošták.

Nesúhlas s Istanbulským dohovorom

Vláda SR nesúhlasí s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji (známy ako Istanbulský dohovor) a navrhuje Národnej rade SR, aby rovnako vyjadrila nesúhlas s týmto dokumentom. Nesúhlasné stanovisko kabinetu schválili jeho členovia na stredajšom rokovaní. Krok vychádza zo súčasnej situácie týkajúcej sa postoja a procesu odmietnutia ratifikácie dohovoru.

Vláda v polovici decembra 2019 zobrala na vedomie uznesenie parlamentu z marca a novembra 2019, aby exekutíva nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii uvedeného dohovoru. Dôvodom bola existencia pochybností pri výklade viacerých ustanovení tohto dokumentu a ich možných rozporov s Ústavou SR. Ide predovšetkým o rozpor s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy a tiež o nejasnosti v otázke odstraňovania rodových stereotypov.

Vláda v decembri poverila predsedu vlády požiadať prezidentku SR, aby oznámila Rade Európy úmysel SR nestať sa jeho zmluvnou stranou. Prezidentka Zuzana Čaputová tak zatiaľ neurobila, v procese ukončenia procesu odmietnutia Istanbulského dohovoru sa riadi iným právnym výkladom, ako je názor vlády. Keďže zjednotenie stanovísk neprinieslo ani pondelkové (10. 2.) stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov k tejto téme, v záujme ukončenia diskusií o tomto dohovore vláda navrhla Národnej rade SR, aby s istanbulským dohovorom vyslovila nesúhlas.

Rušenie diaľničných známok

Diaľničné známky za užívanie vymedzených úsekov ciest by sa mali zrušiť. Vláda v stredu schválila s pripomienkou návrh na zrušenie zákona o diaľničnej známke, ktorý na rokovanie predložil predseda vlády. Kabinet zároveň schválil aj skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu. „Navrhuje sa zrušiť povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest z dôvodu nedostavanej diaľničnej siete a zvýšenie disponibilného príjmu obyvateľstva,“ konštatuje sa v dôvodovej správe. Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2021.

Naliehavosť prijatia návrhu zákona bola odôvodnená aktuálnou situáciou, ktorá si vyžaduje účinné riešenia v záujme zvýšenia disponibilného príjmu širokých skupín obyvateľstva znížením ich výdavkov na platenie diaľničných známok. Zámer zrušiť diaľničné známky pre fyzické osoby a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony predstavil v utorok (11. 2.) predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko. Podotkol, že to bola jedna z podmienok mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorá sa má uskutočniť. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyčíslil, že toto opatrenie by malo stáť približne 70 miliónov eur.

Viaceré zdravotnícke zariadenia dostanú peniaze navyše

Viaceré zdravotnícke zariadenia, v ktorých je štát akcionárom, dostanú peniaze navyše. Dokopy dostanú 14 miliónov eur na nákup zdravotníckej techniky, rekonštrukcie či na zvyšovanie počtu pracovných miest. Návrh premiéra Pellegriniho povereného riadením rezortu zdravotníctva v stredu odobrila vláda.

„Výsledkom schválenia zvýšenia základného imania v uvedených akciových spoločnostiach bude možnosť realizovať investície do ich nehnuteľného majetku, vybavenia potrebného na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a do iných cieľov, ktoré nebolo možné týmito špecializovanými a vysoko profesionálnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, najmä s ohľadom aj na ďalšie nevyhnutne potrebné výdavky, realizovať v predchádzajúcich obdobiach,“ uvádza sa v predkladacej správe.

Zvýšenie základného imania vo forme peňažného vkladu sa má realizovať v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, v Nemocnici Poprad a v kombinovanej forme, ktorú tvorí peňažný vklad a nehnuteľný majetok štátu v správe Univerzitnej nemocnice s poliklinikou L. Pasteura Košice, ako nepeňažný vklad vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a vo Východoslovenskom onkologickom ústave. Vo všetkých zdravotníckych zariadeniach je jediným akcionárom Ministerstvo zdravotníctva SR.