VOĽBY 2020 Ďalší nezmyselný populizmus? KDH chce znížiť dane za vernosť: Diskriminácia, hovorí odborníčka

Kresťanskí demokrati prichádzajú s plánom pre oddané páry

Zdroj: SITA/Branislav Bibel, Gettyimages.com

BRATISLAVA - Do parlamentných volieb ide aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) na čele s Alojzom Hlinom. To sa pred štyrmi rokmi len tesne nedostalo do parlamentu, keď ich voličský výtlak zaostal len o pár tisíc hlasov. Hlinovci to teraz skúšajú s programom Reštart, ktorého súčasťou je aj netradičná výhoda pre oddané páry. Tým totiž môžu priniesť do peňaženky viac prostriedkov.