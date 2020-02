Des a hrôza! FOTO Erika (19) zostala uväznená v autobuse na nitrianskej stanici, šofér spravil chybu

O prípade informovala televízia JOJ. Erika (19) do autobusu, ktorý smeroval z Nitry do Alekšiniec, nastúpila okolo jedenástej v noci. Posadila sa na druhé sedadlo k oknu od zadných dverí. Keď však autobus dorazil do Alekšiniec, Erika nevystúpila, pretože zaspala. Vodič si však spiacu cestujúcu nevšimol a po prestávke sa s autobusom vrátil do Nitry. Tam vozidlo na stanici zamkol a odišiel domov.

Keď sa Erika po zhruba štyroch hodinách zobudila, zľakla sa. „Najprv to bolo úplne strašné, dosť som bola z toho mimo, že čo tu robím a som na stanici v Nitre,“ opísala Erika. „Zobudila som sa nato, že mi je zima a pozriem sa okolo seba všade tma, a že som v autobuse,“ povedala.

O dievčinu sa medzitým strachovala mama. Tá Erike volala niekoľkokrát, no keďže tvrdo spala, prichádzajúce hovory nepočula. Matka sa preto skontaktovala s mestskou políciou, ktorú požiadala o pomoc. „Jej matka tvrdila, že ma tuhý spánok a že zaspala a neprebudila sa,“ povedal náčelník mestskej polície v Nitre Erik Duchoň.

Erika napokon vyliezla von cez otvorené okno. Na vodiča sa však nehnevá, hoci urobil chybu. Podľa nariadenia by totiž mal vozidlo pred uzamknutím skontrolovať. „Vodič bol upozornený na potrebu dodržiavať toto nariadenie,“ upozornila hovorkyňa spoločnosti Arriva Petra Helecz.