VOĽBY 2020 Mladík, ktorý sa v parlamente poriadne ani neohrial, končí! Galkovec to zabalil

Odchod Nedobu z kandidátky nám potvrdila samotná strana. "Jakub Nedoba sa vzdal svojej kandidatúry do volieb 2020 z osobných dôvodov. Jeho rozhodnutie rešpektujeme. Demokratická strana aj po jeho odchode ponúka voličom skvelú kandidátku, na ktorej sú slušní ľudia z celého Slovenska - zo západu, východu, severu či juhu Slovenska. Máme zastúpené všetky možné profesie od lekárov, robotníkov, učiteľov, farmárov, ekológov až cez atómového fyzika," informoval PR manažér Demokratickej strany Róbert Buček.

Nie morálne právo, ale morálna povinnosť

"Mesiac pred parlamentnými voľbami je najvyšší čas prijať osobné politické rozhodnutie. Pri najdôležitejších voľbách tejto krajiny za ostatných 22 rokov je namieste sa zamýšľať nie nad morálnym právom, ale nad morálnou povinnosťou. Tá káže netrieštiť demokratické hlasy a urobiť všetko pre to, aby na najbližšie štyri roky vznikla vláda, ktorá dostane Slovensko z morálneho marazmu," píše na Facebooku Jakub Nedoba.

Nedoba sa dlho v parlamente neohrial Zdroj: SITA/Martin Medňanský

"Pred dvoma rokmi vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí žiadajúcich slušnosť. Slušnosťou v tomto prípade bude upozadiť osobné záujmy, krivdy a nespravodlivosť, hoci sa nám to nemusí páčiť. Preto dnešným dňom z volieb, v ktorých som bol na kandidátke Demokratickej strany, odstupujem," zakončil status Nedoba.

Dlho v parlamente nepobudol

Poslanec sa do parlamentu dostal po tom, ako sa Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca dostali do europarlamentu a on bol jeden z náhradníkov. Po septembri však krátko nastala v strane SaS malá revolúcia a došlo k odštiepeniu "Galkovcov", medzi ktorých patril aj Nedoba. Ten to napokon vzdáva úplne.