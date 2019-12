Jana Kiššová to vzdala po pár dňoch aj v ďalšej strane: FOTO V kampani s ňou pritom ešte rátali

Jana Kiššová sa totiž rozhodla ukončiť členstvo v strane. "O čom som prednostne informovala vedenie strany a toto rozhodnutie som samozrejme aj zdôvodnila," píše Kiššová v statuse. Tá zároveň vyvrátila, že by sa predsalen vracala do SaS. "Neodchádzam však do SaS, ako sa včera z niektorých vyjadrení Richarda Sulíka mohlo zdať," potvrdila Kiššová.

Zdroj: Facebook/Jana Kiššová

Politickú scénu neopúšťa

Kiššová vidí budúcnosť jasne. "Život však nekončí, naďalej sa budem venovať politickej scéne, ekonomickým témam a budem poukazovať na chyby či skrivodlivosti, ktoré sú na občanoch páchané. A ak budem vedieť vo verejnom živote nejak pomôcť, budem tak konať," uzavrela poslankyňa, ktorá sa však ešte pomerne nedávno na sociálnej sieti objavovala na propagačných materiáloch po boku viacerých odídencov zo SaS.

Demokratická strana potvrdila, že Kiššová sa rozhodla ukončiť svoje pôsobenie v strane z vlastnej vôle. „Jej rozhodnutie plne rešpektujeme a želáme jej veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote,“ uviedla Silvia Šimeková z tlačového oddelenia strany.

Jana Kiššová sa pritom ešte len pred niekoľkými mesiacmi objavila na propagačných materiáloch Demokratickej strany. Zdroj: Facebook/Demokratická strana

Zdroj: Facebook/Demokratická strana

Čo teraz s Janou Kiššovou bude vie len ona, no ako sama potvrdila, bude sa venovať naďalej politike. Keďže sa ale kandidátky už odovzdávali definitívne do začiatku decembra, jej účasť v parlamente je zrejme pochovaná.

V tejto záležitosti sme oslovili aj bývalú stranu, v ktorej Kiššová pôsobila, no SaS sa k jej odchodu nechcela vyjadrovať.

Odchod zo SaS a nízke preferencie

Kiššová opustila spolu s ďalšími ôsmimi poslancami Národnej rady SR stranu SaS po nezhodách s jej predsedom Sulíkom. Deviati bývalí členovia Demokratického jadra SaS následne 17. októbra oznámili, že sa spájajú s Demokratickou stranou (DS). Konkrétne do DS okrem Kiššovej vstúpili Natália Blahová, Ľubomír Galko, Jozef Rajtár, Vladimír Sloboda, Radoslav Pavelka, Miroslav Ivan, Renáta Kaščáková a Jakub Nedoba.

Kiššová bola zvolená za podpredsedníčku DS, pôvodne sa o nej uvažovalo ako o volebnom lídrovi strany. Nakoniec sa však z osobných dôvodov rozhodla o túto funkciu neuchádzať a za volebného lídra Demokratickej strany bol zvolený Jozef Rajtár. Podľa posledného prieskumu agentúry Focus zo začiatku decembra by stranu volilo 0,2 percenta rozhodnutých voličov.