Vodiči, pozor: Horský priechod je pre sneženie uzatvorený, miestami je znížená dohľadnosť

Rovnako uvádza, že pre hmlu dohľadnosť do 50 metrov je v lokalite Švábovská stráň a do 100 metrov v lokalitách Sobrance, Giraltovce, Turňa nad Bodvou. Znížená viditeľnosť do 200 metrov je v lokalitách Ludvikov dvor, Krupina, Košice - krematórium, Jablonov, Záborské, Korytné. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na západe Slovenska je prevažne vlhký až mokrý, na strednom a východnom území Slovenska sa nachádza čerstvý až utlačený sneh do 1 až 3 cm, miestami do 4 až 5 cm.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým až utlačeným snehom, do 1 až 3 cm, okrem HP Makov, Javorník, Soroška, Branisko, Dargov, Kremnické Bane, Havran, Pezinská Baba, Skýcov, Vyšehrad, Homôlka, Šútovce a Biela Hora kde povrch vozovky je vlhký až mokrý. Na HP Herlianske Sedlo je čerstvý sneh do 4 až 5 cm.

Zdroj: zjazdnost.sk

Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené HP Príslop (cesta I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512). Cesta I/64 cez HP Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje desať metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.