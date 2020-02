Počiatkov prepych v Cannes je zvečnený na VIDEU: Matovič so štipľavým odkazom exministrovi

BRATISLAVA - Už je tomu týždeň, čo boli predstavitelia opozičného OĽaNO v slávnom Francúzskom Cannes s cieľom zdokumentovať vilu, v ktorej má podľa ich názoru prebývať bývalý minister financií a dopravy Ján Počiatek za stranu Smer. Najskôr zverejnili len priamy prenos z miesta pred vilou, no dnes sa už pochválili zostrihaným videom z tohto opozičného "výletu".

"Slovenskí skorumpovaní politici začali mať strach, že príde deň, keď budú musieť zo Slovenska utiecť," vyhlásil na úvod videa predseda OĽaNO Igor Matovič. "Predávajú po Slovensku majetky a kupujú si v zahraničí vily. Myslia si, že takýmto spôsobom nám utečú. Ideme si zajtra pozrieť Strapatého (pozn. red. prezývka Jána Počiatka) vilu," vyhlásil Matovič deň pred návštevou vily.

VIDEO, ktoré nedávno zverejnilo OĽaNO:

Dramatické prestrihy aj zábery na vilu

Video je tentokrát oprotí živému vstupu spred týždňa podfarbené dramatickou hudbou a doplnené o detailnejšie zábery údajnej vily exministra Jána Počiatka, ktorý medzičasom už odmietol, že by používal spomínanú prezývku "Michelle", pod ktorou má podľa OĽaNO v zahraničí vystupovať.

Vila, ktorá má patriť Jánovi Počiatkovi Zdroj: Facebook/Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

"Na tejto ulici stoja domy od dvoch do 120 miliónov eur podľa realitného makléra, ktorý to tu má na starosti," dodal pri kráčaní po ulici predseda OĽaNO. "Všetko by bolo v poriadku, keby si na tento dom Počiatek zarobil čestne, ale vieme čo je zač a vieme, čo bolo na nahrávke s Trnkom," pridal ďalšiu informáciu Matovič a spomenul aj kauzu Lemikon.

Počiatek sa má podľa OĽaNO teraz zašívať v Cannes Zdroj: SITA/Marko Erd

Osobný odkaz Počiatkovi

Video je zakončené symbolickým označením vily transparentom "Majetok Slovenskej republiky". "Ver mi, Ján Počiatek, že raz o tento majetok prídeš. Nájdeme vás, nájdeme si náš majetok a vrátime ho do štátneho rozpočtu, vrátime ho ľuďom," povedal Matovič a prilepil spomínaný transparent na bránu od domu.