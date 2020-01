Štát je ochotný mestu po výbuchu plynu poskytnúť ďalšie peniaze, povedal Pellegrini

"Chcel som vedieť, v akej situácii sa nachádzajú postihnuté rodiny, čo všetko sa v rámci asanácie celého objektu udialo. Je dohoda, že nakoľko stále platí mimoriadna situácia, štát vie všetky náklady, ktoré tam ešte dodatočne vzniknúť môžu, uhradiť s tým, že na to máme štandardné postupy ako pri každej krízovej situácii alebo mimoriadnej udalosti," uviedol Pellegrini.

Podľa jeho slov hovorili i o kritike zo strany verejnosti ohľadom výšky ceny za demolačné práce a vývoz sutín. Na záchranné práce v súvislosti s výbuchom plynu na Mukačevskej ulici mesto totiž vystavilo objednávku v objeme 1,1 milióna eur. Podľa radnice je predbežná a jej výška sa môže meniť v závislosti od reálne vykonaných prác.

Zdroj: FOTO TASR – Milan Kapusta

"V prípade definitívneho ukončenia prác alebo akýchkoľvek aktivít v danej lokalite a vyhlásenia ukončenia mimoriadnej situácie sa na okresnom úrade spolu s krízovým štábom zverifikujú všetky náklady, ktoré môžu byť oprávnené na to, aby ich vláda preplatila," povedal premiér a uistil, že faktúry za práce nebudú hradené z peňazí, ktoré vyzbierala verejnosť, ale zo štátneho rozpočtu alebo rozpočtu mesta.

"Česká spoločnosť samozrejme poskytla stroj za euro aj vykonala demoláciu do štvrtého poschodia zadarmo, ale samotný prevoz tohto obrovského zariadenia už hradíme a to je takisto obrovská suma, plus oplotenie a tak ďalej. Takže to nie je len táto jedna faktúra, ktorá sa dnes toľko pertraktuje, ale tam sú ďalšie položky nad rámec. Momentálne sme niekde, ak ma pani primátorka dobre informovala, asi na úrovni 1.380.000 eur," doplnil Pellegrini.

Mesto Prešov oslovilo sedem veľkých firiem

Mesto Prešov podľa Turčanovej oslovilo sedem veľkých firiem, ktoré pracujú v okolí, majú dostatočnú techniku a mali by mať oprávnenie aj na nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom a takisto nákladné vozidlá. "Mnohé z nich povedali, že môžu dať ponuku, ale až neskôr, alebo že majú plné kapacity a tri-štyri mesiace sa nevedia dostať k zákazke. Písomnú ponuku predložila iba firma Matijka s.r.o.," povedala Turčanová.

Podľa jej slov sa im ozývali rôzne subjekty hneď po nešťastnej udalosti. "Nikto, aj keď sme ich požiadali, nedal konkrétnu sumu. Všetci začali diskutovať o tom, že by to vedeli urobiť za iné peniaze až potom, keď bola zverejnená objednávka. Možno sme mohli použiť systém elektronického verejného obstarávania (EVO), neviem prečo to niekomu z mojich kolegov nenapadlo, ani nikomu na krízovom štábe, ale všetci zháňali podľa kontaktov, kto si spomenul," vysvetlila Turčanová.

"Keď som videla prvý rozpočet, tiež sa mi to zdalo predražené. Ale keď som si to rozdelila na položky, nezdá sa mi to predražené. Možno, keby sme to urobili tak, že by sme vystavili samostatné objednávky, tak by všetci povedali, že je to v poriadku," dodala Turčanová s tým, že žiadna z firiem nebola ochotná to urobiť za euro.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici č. 7 na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je nezvestná. Bytovku búrali od 16. do 18. decembra. Krízový štáb rozhodol, že je potrebné ju asanovať celú.