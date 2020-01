MIMORIADNE NAKA zbalila bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku

"Príslušníci NAKA zadržali D. T. v súvislosti s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa a obvinila ho," napísala polícia na sociálnu sieť. Spolu so statusom zverejnili fotografiu pred Trnkovym domom. Vyšetrovatelia majú pre Trnku žiadať väzbu. Rozhodne o tom prokurátor a potom súd.

"Keď to bude možné, poskytneme viac informácií neskôr," dodali policajné zložky. Trnku pritom polícia obvinila ešte v decembri minulého roka za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Dobroslav Trnka pôsobil ako generálny prokurátor od roku 2004 do roku 2011.

Nahrávka bola podľa neho zmanipulovaná

Počas minulého roka bola dokonca zverejnená nahrávka, na ktorej sa hlas podobný jemu a hlas podobný obžalovanému Marianovi Kočnerovi rozprávajú o manipulovaní s originálmi nahrávky kauzy Gorila. "Bez problémov sa dá zmanipulovať niečo také," povedal po zverejnení nahrávky Trnka pre TV Markíza.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Viaceré redakcie slovenských médií dostali v októbri mailom tiež link na zvukovú nahrávku, na ktorej má byť údajne zachytená kauza Gorila. Nahrávka mala vzniknúť v byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Spis Gorila zverejnil anonym v decembri 2011, má zachytávať rozhovor medzi Haščákom a politikmi o províziách v štátnych obchodoch v rokoch 2005 a 2006. Haščák aj Penta autenticitu nahrávky spochybňujú.​

Odmieta tiež to, čo záznam naznačuje, teda napríklad to, že kšeftoval s nahrávkou. Tvrdí, že nikdy nič také nemal a už vôbec nie v trezore na pracovisku Generálnej prokuratúry SR. Dôrazne poprel, že by sa pokúšal vydierať šéfa Penty Jaroslava Haščáka. "To sa nikdy nestalo, oficiálne som ho videl raz v živote,“ uviedol pre televíziu.

Nahrávku Gorily našla polícia v dome podnikateľa Mariana K. Podľa špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika zatiaľ nie je isté, či je zverejnená nahrávka naozaj nahrávkou kauzy Gorila. Podľa jeho slov to môže potvrdiť len Slovenská informačná služba (SIS). Autenticitu nepotvrdil ani šéf SIS Anton Šafárik. Vysvetlil, že na jej potvrdenie by nahrávku museli porovnať s originálmi, ktoré však súd v minulosti nariadil skartovať.

Vyhrážky a vulgarizmy

„Ešte raz, prestaň klamať. Zabijú ťa,“ zúri na nahrávke Kočner, keď sa dozvedel, že Trnka manipuloval s originálmi Gorily. „Ja viem, že ma zabijú. Ja som mŕtvy,“ odpovedá rezignovane Trnka a povie aj to, že je pripravený si sám kúpiť guľku do hlavy.

Marian Kočner a Dobroslav Trnka Zdroj: TASR/Martin Baumann, Pavel Neubauer; Facebook/Polícia SR

„Zabijú ťa, ale odserie si to aj tvoj syn, ty k…t. Hovorím ti, prestaň klamať a nehádž to na nich,“ hovorí Kočner. Ten si kúpil Gorilu a jej kópiu uložil v trezore u Trnku. Veril tomu, že trezor generálneho prokurátora je naozaj bezpečné miesto, kde sa nikdy nemôže uskutočniť domová prehliadka. Keď Trnka končil vo funkcii, nahrávku Gorily si odchádzajúci generálny prokurátor zobral so sebou. Kočner Haščákovi klamal, keď mu povedal, že už žiadna nahrávka neexistuje.

V hlavných úlohách Kočner

O Trnkovom obvinení písala polícia ešte v decembri minulého roka, no k zadržaniu vtedy ešte nedošlo. „Obvinený sa skutku dopustil v období rokov 2007 až 2014, keď ako verejný činiteľ nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z Trestného poriadku a po prevzatí zvukovej nahrávky zo spravodajskej operácie SIS pod krycím názvom Gorila, z ktorej vyplývalo podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov od osoby M. K., túto ukrýval a neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní, pričom tak konal v úmysle zadovážiť sebe a M. K. majetkový prospech a zároveň v úmysle zadovážiť neoprávnenú výhodu osobám, ktorých rozhovory obsahujúce skutočnosti nasvedčujúce spáchanie trestného činu sú zachytené na predmetnej zvukovej nahrávke,“ tvrdí polícia o Trnkovi.

Po obvinení mlčal

Trnka sa ešte na slobode k predmetnému obvineniu nevyjadril a rovnako sa nevyjadril k zverejnenému videu, na ktorom v kancelárii generálneho prokurátora v roku 2009 sedel s bývalým ministrom financií Jánom Počiatkom, ktorý na spomínanom videu hovorí o viacerých kauzách, vrátane Tiposu či Lemikonu. Počiatek autenticitu nahrávky potvrdil.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher, YouTube/Denník N

Video malo byť urobené šperkovnicou, ktorú do kancelárie nainštaloval dnes obžalovaný Kočner. Peter Tóth na pojednávaní v kauze Kuciak hovoril o tom, že túto šperkovnicu si uňho objednal Kočner a on ju dal vyrobiť.