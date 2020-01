Silný odkaz po tragédii na Mukačevskej 7: FOTOGALÉRIA Koncert v Prešove bol plný emócií

Podujatie nabité emóciami sa konalo v prešovskej Handball Aréne. Ako avizovali organizátori, celý výťažok z koncertu bude použitý na zabezpečenie nového alebo náhradného bývania pre rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou. Zverejnený bude na už zriadenom transparentnom účte mesta Prešov.

Na koncerte vystúpila napríklad speváčka Katka Knechtová, predstavili sa aj Kandráčovci či Lukáš Adamec a desiatky ďalších hudobníkov rôznych žánrov. Zúčastnili sa bez nároku na honorár. Podujatie trvalo celých šesť hodín, od 14. až do 20. hodiny.

Panelák, v ktorom došlo k výbuchu plynu, museli zbúrať. Zdroj: Miro Vacula

Na transparentnom účte mesta Prešov je v súčasnosti (k 16.1.2020) takmer 3,9 milióna eur. Rodinám postihnutým tragédiou rozdelia peniaze začiatkom februára.

Hudobný maratón

Na pódiu sa celkovo vystriedalo vyše 28 umelcov a skupín. Diváci postupne prichádzali a čím bola hodina vyššia, tým ich bolo viac.

S nápadom usporiadať koncert prišiel Prešovčan Rudo Voit: „Táto udalosť zasiahla mnohých Prešovčanov a i mne to prechádzalo hlavou, že títo ľudia prišli o všetko, ako prežijú Vianoce. Tak ma napadlo, že skúsime urobiť koncert pre dobrú vec. Ihneď som volal riaditeľovi Hotelovej akadémie, aby som zabezpečil halu," opísal.

Zdroj: vac ​

"Začal som obvolávať umelcov a všetky reakcie boli pozitívne a už to išlo. Bolo trochu náročné pripraviť program a ešte náročnejšie odmietnuť niektoré kapely, ktoré sa z časových dôvodov už nemohli dostať do programu. Máme asi 20 kapiel, ktoré ostali „pred bránami,“ Keby sme mohli všetkých pozvať, ktorí chceli pomôcť, tak program by trval aj 12 hodín. Všetkým ďakujem za pomoc i dobrovoľníkom, ktorých bolo asi 100," dodal.

Domáca Katka Knechtová výbuch počula

Na koncerte nemohla chýbať ani domáca Katka Knechtová: „Ja som ortodoxný Prešovčan, žijem tu a je to vec, ktorá sa ma bytostne dotýka. A dotýkala by sa ma i vtedy, keby som žila inde. A táto tragédia sa stala presne v ten deň, keď som sa vrátila zo zájazdu a dokonca som ten výbuch aj počula, i keď som nevedela o čo ide. Keď som zistila o čo ide, tak ma to doslova odrovnalo na 2 dni," priznala.

Zdroj: Facebook-Katarína Knechtová (official)

Podľa jej slov si nikto z nás nevie predstaviť, čo prežívali tí ľudia. "Ihneď sme súhlasili s benefičným koncertom. Pomohli sme i finančne, ale tým sa človek chváliť nebude. Myslím si však, že je to i moja povinnosť a česť, že môžem podporiť týchto ľudí mojím darom, ktorý mám," uzavrela speváčka.

Allan Mikušek: Keď pomôže pesnička, tak je to dobré“

Pomôcť prišla i slovenská country legenda Allan Mikušek. „Mám obrovský vzťah k východu Slovenska a najmä sme všetci Slováci. Keď sme sa dozvedeli, že sa chystá takýto koncert, tak v momente som oslovil chalanov z kapely či môžu a všetci sme boli za. Pretože zostať na ulici pred Vianocami a to takýmto spôsobom je hrozné a ešte tam boli i ľudské obete, tak pomoc je potrebná. Keď pomôže pesnička, tak je to dobré a verím, že žiadneho človeka táto tragédia nenechala ľahostajného," vyslovil.

Za všetkých umelcov však snáď najvýstižnejšie vyjadril myšlienku spolupatričnosti hudobný producent Jan Koščák. „Tento benefičný koncert je skvelou príležitosťou ukázať dobrú vôľu umelcov, ako pomôcť a vyjadriť spolupatričnosť a úctu týmto postihnutým ľuďom. V krízových situáciach sa vedia umelci zomknúť a pomôcť. Či už počas revolučných rokoch alebo iných akciách. Boli rôzne koncerty, ktoré boli nápomocné a ukáže sa ľudskosť a to je v dnešnom uponáhľanom svete veľmi potrebné," poznamenal.

Základné vstupné bolo 10 eur na hudobný maratón, ktorý trval vyše 6 hodín. „Samozrejme ľudia mohli prispieť i vyššou čiastkou a to tak, že si zakúpili viac lístkov,“ dodal Rudo Voit.